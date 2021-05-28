壹傳媒創辦人黎智英、李卓人及何俊仁等 10 人因前年10月1日組織及明知而參與未經批准集結等罪，分別被判囚14至18個月，僅民主黨單仲偕及蔡耀昌獲緩刑。二人離開法庭時，指對戰友被重判心情沉重，形容是史無前例的判刑，「香港已經變咗，法庭亦都已經變咗」。他們將考慮就刑期上訴。

單仲偕及蔡耀昌在下午2時45分離開法院，單仲偕表示，參與未經批准集結罪以往判刑只是罰款或社會服務令，今次卻以18個月或24個月為量刑起點，形容是創紀錄的刑期，直言「香港已經係變咗，法庭亦都已經變咗」。

很大機會就刑期上訴

他指法律團隊很大機會將就刑期上訴，故不便評論刑期細節。他寄語市民要明白參與未經批准集結，將要面對整體比較嚴重的後果，而多名被告另有涉及其他案件在8月開審，相信相關囚期再會增加。他說自己心情沉重及很難過，追求基本法所賦予的表達自由卻要面對史無前例的嚴重後果，對於朋友需要面對未來18個月至兩年的牢獄生涯，被還押時在探望時間亦見到其他被還押的政治人物，希望香港人為他們祝福打氣。

蔡耀昌則對家人體諒表示感激，亦感謝同事、朋友及香港市民關心及支持，指自己心情與單仲偕一樣很難過，而案中10名被告最終只得他與單能夠重獲自由，另外8人被判即時監禁，且刑期非常長，相信未來其他和平示威的類似案件會以今次刑罰為依據，故考慮提出上訴，並希望港人可繼續關注及支持在囚者，衷心希望大家平安。

六四集會終結？蔡耀昌：靈活變通 相信可延續信念

對於支聯會六四遊行及集會昨日被警方發出反對及禁止通知書，身為支聯會秘書的蔡耀昌稱支聯會已提出上訴，聆訊明日進行。

為申請人的蔡指自己離開法院後，會即時與支聯會常委聯絡準備明天上訴事宜，支聯會會繼續爭取在法律框架內悼念六四，雖然現時面對政治及法律環境比過往嚴峻，法律風險越來越大，支聯會將更小心及和平理性合法地做事。至於會否有其他方式悼念六四，蔡稱待上訴有結果後，再向外界交代下一步工作。

被問到會否擔心將來六四集會將會消失，蔡耀昌表示，明顯現時香港面對史無前例最嚴峻時候，權利及自由受各方面影響，但只要大家堅持信念，以靈活變通方式，相信能繼續走得更遠，可繼續捍衛權利及自由，信念亦可繼續延續。

單仲偕還柙時只穿內褲散熱：女性必須穿長褲更熱

問到還柙時的獄中環境，單仲偕稱，自己因屬政治人物，被安排在特別組需個人囚禁，懲教人員沒有特別對待，但獄中非常熱，而獄中限每日只可沖涼一次，坦言在倉內長時間只穿內褲，赤祼上身散熱，雙手仍出熱疹，不停流汗，更聽到鄰近倉友指有曱甴出沒，但相信女性面對的挑戰大很多，因為規定女囚友必須穿長褲，自己難以想像，呼籲外界關注女士囚禁時面對的困難。

單仲偕蔡耀昌離開法庭情況

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