近年新手媽媽紛紛聘用陪月員協助照顧BB及媽媽的產後護理，部份索價高但服務質素參差，演變成糾紛爭拗卻投訴無門。上月一名新手媽媽聘用導師級資深陪月員協助照顧初生女兒，期間有人先斬後奏以「肚仔入風」為由，以食用粟米油按摩出生只有15日的女嬰腹部作「古法驅風」，事後女嬰肚臍發炎，送院確診腦膜炎留醫深切治療部搶救，其後證實腹部感染金黃葡萄球菌，懷疑細菌經肚臍傷口入腦。最終女嬰留院23日出院。媽媽懷疑陪月員古法「生油驅風」是導致女兒感染腦膜炎的罪魁禍首，直斥對方鹵莽，更擔心女兒出現後遺症，影響終身。

記者：盧藹雯 徐雲庭

新婚一年多的謝太今年4月3日誕下女兒Mikayla，她指女兒健康正常，因是新手爸媽，她透過中介，以月薪28,000元，聘用65歲陪月員朱太，每日工作8小時，主要照顧BB及安排謝太的膳食。她稱，對方自稱任陪月導師，又有豐富中醫知識 ，令她信心大增。

高燒不退 炎症指數超10倍

她指上月13日，陪月上班幫手，對方工作中規中矩，兩日後陪月稱發現女嬰肚臍泛紅，她曾着對方按醫院所教方法，用溫水替BB清潔肚臍。可是至18日，陪月稱因BB扭計不睡覺，又在床上「典來典去」，懷疑「肚仔入風」，便以用食用粟米油替BB按肚，並稱BB其後情況好轉。

謝太聞言大驚追問，對方稱是「古法驅風」，惟翌日謝太發現女兒常常哭鬧，對方稱女嬰身體有風，已為她掃風。翌日凌晨，謝太發現女兒「扭計」加劇並抽搐，為女兒探熱發現體溫攝氏38度正在發燒。

「當時冇諗過係咁嚴重。」謝太待至早上帶女兒看醫生，當時BB「一直冇退燒，醫生話要即刻入院，佢肚臍分泌物越來越多。」她立刻帶女兒到瑪麗醫院急症室求醫，醫生揭開尿片，發現分泌物由之前白色變啡色，沾滿尿片腰間，醫生再探熱發現體溫達攝氏38.8度，即送新生兒童加護病房。

其後女嬰高燒不退再送深切治療部，醫生擔心她感染腦膜炎，建議為她做脊椎穿刺抽取脊液快速化驗，她憶述當時早已泣不成聲，由身旁丈夫答應，其後院方通知證實女兒感染腦膜炎，炎症指數超出正常10倍，病情嚴重。

謝太憶述，醫生一直用抗生素控制病情，又抽血和肚臍分泌物化驗，留醫三日共抽取三次脊液，又插喉餵奶。眼見半個月大女兒備受皮肉之苦，夫婦二人每日探望時只可伸手入氧氣箱輕觸女兒小手鼓勵，每日以淚洗臉。

她稱，醫生其後發現女嬰肚臍傷口出現金黃葡萄球菌，懷疑細菌可能經肚臍傷口，通過血液傳至腦部令女嬰感染腦膜炎，不過醫生亦指腦膜炎有其他成因，暫未能確定兩者有直接關係。女嬰最終於本月中康復出院，謝太坦言擔心女兒出現聽力、智力或發展遲緩等後遺症，現時仍要定期覆診。

中介虛報地址 陪月失蹤

近日謝太曾聯絡陪月朱太和陪月中介要求交代解釋事件，朱太透過中介郭小姐指：「你都冇話過唔畀用生油幫佢搽肚。」她怒斥對方回覆無賴。記者曾到中介公司報稱位於荔枝角的寫字樓，但發現現場竟是一間廣告公司，並無相關陪月中介，至於涉事的陪月員朱太，其電話一直無人接聽。

陪月員質素參差成為不少新手媽媽及親子群組的熱門話題，不過消委會涉及陪月員的投訴一直偏低，2019及2020年竟是零投訴，今年頭四個月亦僅得一宗，業界認為未能反映真實情況。消委會提醒市民，不少中介公司標榜陪月員具備多年照顧嬰兒經驗，但「多年經驗」定義含糊，並無統一標準，建議揀選陪月員時應具體了解個人經驗，或要求提供受訓證書作證明。

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