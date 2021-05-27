【本報訊】國安法下遭起訴人士不但資產會被凍結，紅線更延伸至相關人士開立戶口的銀行，且遭當局發信警告。《路透社》引述消息報道，保安局長李家超向壹傳媒創辦人黎智英、滙豐及花旗銀行發信，威嚇兩行若與黎的戶口交易，可被判最長七年監禁及罰款。該信件是於本月14日，李引用國安法第43條細則，凍結黎所持壹傳媒股份及其三間私人公司銀行資產後發出。

分析指以往針對國際罪犯、毒梟、恐怖分子或洗黑錢人士，當局為防範資產外逃亦有發出凍結令，銀行會「聽話」配合，今次則是國安法生效後，凍產之餘並首次向銀行警告，提升震懾作用，對香港作為國際金融中心的整體形象有負面影響。至於國安法域外管轄權能否延伸干預黎離岸戶口的海外資產，法律界認為視乎每個國家政策及對相關法例立場。

李家超回應傳媒查詢時承認有去信兩間銀行，提醒相關銀行在未獲保安局長授權許可下，處理黎智英名下資產會被罰款，形容這是其責任須提醒有關人士相關後果。他稱黎已被起訴兩宗危害國家安全、勾結外國勢力案件，有理由懷疑有關資產是相關罪行財產，李強調所針對的是危害國安罪行，「同正常營商扯唔上關係，正常營商嘅人士都唔會做出危害國家安全嘅行為，唔應該將兩件事扯埋嚟講」。

學者：損金融中心形象

聲稱已看過相關信件的《路透社》報道，信件直接送抵赤柱監獄黎智英手上，內容詳列他七個在港銀行所開立戶口（華僑永亨亦在凍戶名單內），相同署名信件亦向滙豐及花旗發出，要求銀行不要就黎的戶口及指名財產作任何交易，包括出售、轉讓、用作抵押或轉移至香港境內外，否則面臨監禁與罰款，但信件沒指明若犯法需由那位銀行高層承擔。

報道引述黎的一位財務顧問說，這些戶口內資金相對少，黎的資產分佈亞洲、北美，包括物業及股票，但此事意味黎在全球銀行網絡存放的私人財產，與本港銀行往來將完結，由於其離岸資產都經本港銀行處理，或許因此出現不確定性。

據本報了解，保安局發給銀行信件，是送交銀行反洗黑合規部門。經濟學家羅家聰形容，當局向銀行高調發信，是提防離岸資產「兜個圈經其他途徑撥回相關人士公司」，他說現實上「人已拉錢已凍」，銀行亦一向聽話不敢對違規凍產進行交易，再發信警告，「畀外界觀感當然唔好」，不單對香港國際金融中心，對本港整體形象亦有影響。

大律師陸偉雄形容，國安法是實施不久新例，從中性角度看，發信可能是按程序處理的提示，多於為產生寒蟬效應；至於法例域外管轄會否延伸至黎的離岸戶口資產，他認為域外資產牽涉很多法例詮釋，本港有權提出要求，但亦要視乎相關國家政策及對國安法立場，目前亦未有個案可援引。

金管局發言人回覆指，與刑事調查有關的凍結資金或財產行動是由有關執法機構（如警方）按相關法例進行。