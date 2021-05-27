【本報訊】今次新選舉方案中，政府新加候選人資格審查委員會（資審會），對特首、特首選委會及立法會參選人作政治審查，但因資審會成員由特首委任，令人關注現任特首角逐連任時或有利益衝突之嫌。曾要求當局應列明資審會成員不能參選的熱血公民鄭松泰質疑，當局拒採納其意見，是為免限制特首尋求連任機會。

根據「完善」選舉制度草案，資審會綜合選舉主任及香港國安委意見決定候選人提名是否有效，國安委按警務處國家安全處審查情況，判斷候選人是否符合擁護《基本法》、效忠香港特區要求，再向資審會提交審查意見書，意味資審會操縱參選人能否入閘的生殺大權。

鄭松泰質疑林鄭為連任鋪路

外界曾質疑，盛傳有意連任的特首林鄭月娥有權委任資審會成員，擔心會出現「自己審查自己入閘」，或透過資審會排除潛在對手，雖然港府之後提出修正案，將資審會人數由原先最多五人增至八人，包括特首委任的主席和兩至四名官守成員，以及一至三名非官守成員，但仍無法解決利益衝突問題。

鄭松泰在法案委員會曾經促請當局在條例中規定尋求連任的特首不能任資格審查委員會成員，資審會成員也不能參選特首，但未被接納。鄭松泰接受查詢時指，即使林鄭宣稱若尋求連任便不會參與資審會討論，仍不足以令公眾信服。

他重申當局應將有關承諾白紙黑字寫在法例中，又估計政府未有在本地立法層面作出承諾是「唔想封殺任何可能性」，以免限制現任特首尋求連任機會，「唔想寫到咁死」。