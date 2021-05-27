【本報訊】港版國安法生效後處處紅線，創立至今已31年的支聯會，由於五大工作綱領被建制派及左媒追擊，指控違反國安法，不少所謂中間人亦「放風」，稱退出可保平安，結果迎來史無前例的團體成員退會潮。本報統計發現，支聯會團體成員多年未有特別變動，甚至一度因「殭屍會員」問題引來詬病，經過近月成員退會後，會員人數料跌至不足200個。

名單多「殭屍團體」

支聯會秘書蔡耀昌月初證實，由年初至今收到七個團體成員退會，當中包括梁耀忠辦事處、麥業成辦事處，以及公民黨區議員陳琬琛及黎志強的辦事處。政圈更傳出風聲，指有「中間人」向民主派區議員游說退出支聯會，又指支聯會有機會被取締，屆時便要承受後果。近日再傳有會員團體有意退會，沙田區議會主席、民主黨程張迎證實其議辦5月初已退出，民主黨屯門區議會主席陳樹英亦承認正考慮退會。

支聯會由逾200個會員團體組成，下設常務委員會，翻查常委會工作報告，近年均有零星團體加入或退出。其中2013年最後公開成員名單，顯示共有215個團體成員，而截至2020年初，共有11個團體退出，包括香港專上學生聯會、政府教育人員職工會及多個議辦；另林卓廷議員辦事處及趙恩來議員辦事處分別在2015年及2019年申請加入。如扣除近月退會數字，料現時成員總數只餘下最多199個，首次跌穿200大關。

事實上，這個現存成員名單中，不少屬早已不活躍的「殭屍團體」，過去亦曾出現已病逝人士議辦仍在名單上，由基本法委員會成員劉迺強成立的政治團體「匯點」，早已和港同盟合併成民主黨，但仍有權投票選出常委。支聯會成員表示，創辦人司徒華生前曾為免有人滲透支聯會，故常委會對批准新團體加入非常謹慎，令現有成員名單一直相當陳舊。