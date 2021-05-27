【本報訊】反修例運動至今已有三名教師被清算釘牌，協助三名教師提出上訴的教協指，其中兩名教師的上訴程序被無理拖延，事隔最長近九個月仍未獲安排上訴聆訊，餘下一名教師因在調查過程中感到心疲力竭，不想再受煎熬，決定放棄上訴。

一名原本任教龍翔官立中學通識科的教師前年被學生投訴而被停職，上月教育局公佈該教師講課時挑起學生對國家反感，決定施極刑取消其教師註冊。教協副會長葉建源昨透露，該教師在調查過程中感到心疲力竭，加上已接近退休年齡，不想再受煎熬，決定不上訴。

葉建源：匿名投訴助長誣告

另外兩名被釘牌教師包括被指有計劃地散播「港獨」而在去年9月被取消教師註冊的九龍塘宣道小學教師，以及教材誤指英國是為消滅鴉片發動鴉片戰爭而在去年11月被取消教師註冊的可立小學教師，葉建源表示兩宗上訴幾乎全無進展，事發至今最長已近九個月，當局仍未安排到上訴聆訊時間。他指上訴程序被無理拖延，對上訴教師非常困擾，「教育局要求學校一個月內處理調查匿名投訴，但到𠵱家佢做咗乜嘢，搞到九個月都未能夠安排到上訴呢？」

教育局上周發通函要求學校處理匿名投訴，更要求學校一個月內完成調查。葉建源認為投訴應嚴謹處理，接受匿名投訴變相降低投訴門檻，減低誣告成本，變相鼓勵匿名惡意投訴，更會對學校造成巨大行政壓力，對教師不公道，被投訴人甚至不知投訴是否匿名，更是荒謬絕倫。

教協會長馮偉華認為，要求學校接獲投訴後一個月內完成調查的要求不切實際和強人所難，教育局過往處理投訴亦需時四至五個月，現在卻要學校極速完成，是寬己嚴人的做法。

教育局發言人昨晚7時25分回應稱，上訴委員團正按既定程序及教育條例的規定盡快安排上訴聆訊，但無交代具體時間表。當局其後更發電郵更正，刪去原文中「盡快」二字。

對於教協批評要求學校處理匿名投訴不合理，教育局在網站發文不點名批評教協，指有教師工會妄指有關指引不公道，「抹殺教育局與業界共同優化學校投訴管理機制的努力，更給人罔顧專業、偏袒護短的感覺，本局表示極度遺憾」。教育局指教師操守影響學生福祉，若指控明顯涉及違反社會道德標準言論或行為，或危及學生安全和成長，即使投訴不具名，教育局亦有責任跟進。教局又指，萬一個別教師專業失德投訴屬實，有關學生每天都可能受影響，若不要求學校一個月內盡快完成調查，「如何體現急事急辦？」

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