香港中文大學伍宜孫書院的院務主任涉串同書院職員，向校方隱瞞利益衝突，接受由其妹夫經營的裝修設計公司報價及虛假報價單，誘使中大聘用其妹夫公司處理50項工程項目，涉款逾220萬元。主任及妹夫等四人被控公職人員行為失當及串謀詐騙等九罪，其中三人受審後，今被裁定全部罪名不成立。法官沈小民認為，中大商務組早已知悉虛假報價單不具競爭力，並默許三人作出上述行為，故本案只是雙方合演一場符合中大要求的戲碼。同案另一被告早在開審前認罪，惟他聞裁決後申請推翻答辯，案件押後至下月28日處理，其間准續保外出。

本案三名受審被告依次為裝修設計公司「新生活創意設計廔」東主彭兆衡（38歲）、中大伍宜孫書院的院務主任李珮珊（43歲）和中大伍宜孫書院行政主任石曉風（40歲）。

中大偏僻報價繁複兼遲找數 官指校方默許「先斬後奏」報價

就彭及石面對的偽造或串謀詐騙罪，沈官指出，中大規定校方在批出小型工程撥款前，須先索取至少兩份報價單，並採用價低者得的採購原則。惟根據證供，由於中大位置偏僻兼遲「找數」，報價程序亦繁複，沒有太多承辦商有意參與其小型工程，故不少工程都是施工後才補交報價單，以滿足中大的指引。沈官認為，這種「先斬後奏」方式所提交的報價單，不可能是真實、合符指引及具競爭性。

然而，中大商務組組長作供時承認，他在審批小型工程項目撥款時，即使明知已選好承辦商或工程已經展開，他都會批准申請。沈官認為這顯示「先斬後奏」的做法是在商務組默許下作出，是雙方合演一場符合中大要求的戲碼。

認罪被告曾以控方證人身份出庭作供 裁決後要求推翻認罪答辯

沈官續指，毫無疑問，這一切都是虛假的，但既然商務組默許做假，即使承辦商提供虛假報價單，也不可能會令人接受這是真文書，及令人相信這些報價單具有競爭性，故裁定二人罪名不成立。

至於李面對的公職人員行為失當罪，控方指控她未有向中大申報與彭的親戚關係。惟沈官認為，控罪元素必須是其行為不當的程度嚴重，但商務組的默許削弱了中大定下的指引，令這不當程度變得輕微。況且，從商業利益角度而言，彭不一定要依靠與李的關係，才能參與中大的小型工程，故裁定她脫罪。

善衡書院二級計劃協調員梁祐誠早前已承認串謀詐騙罪，並以控方證人身份出庭作供。惟他今在裁決後向法庭申請推翻認罪答辯，以確保裁決的一致性及司法公義。案件押後至下月28日處理。

【案件編號：DCCC892/19】

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