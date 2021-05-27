【本報訊】就讀科技大學的女生前年萬聖節「哈囉喂九官面具夜」活動後，在中環雲咸街一帶被捕，早前受審後被裁定非法集結罪成。裁判官王證瑜昨判刑指，感化官雖建議被告入住更生中心，惟被告獲眾多親友、中學校長及教師撰信求情，可見她背景良好，情況難得，加上她沒有案底和正在讀大學等，相信着重更生的更生中心對她作用不大，故接納辯方陳詞，判她入獄10星期。親友昨旁聽期間不時低聲抽泣，至被告遭押走時，紛紛向她大喊：「等你啊！加油啊！…I love you！」過去一直陪伴愛女到庭應訊、審訊時又出庭力證她患有哮喘的被告父親，亦靜靜目送女兒由囚車載走。

代表被告余樂謠（20歲）的大律師郭憬憲昨進一步求情指，報告建議她入住更生中心，惟目前中心拘禁期長達六至八個月，而較本案案情嚴重的案例都只判囚半年，更生中心的刑期及案情嚴重性不相符。郭又指，被告一直品學兼優，不需要嚴格品格訓練，當日她只因萬聖節而放寬對自己的監管，冀法庭判被告短期監禁，好讓她在九月開學前服刑完畢，如期升讀大學三年級。

父證女因病戴罩 蒙面罪脫

裁判官王證瑜判刑指，被告獲眾多親友、兼職工作的上司、中學校長及多達12位中學老師為她撰寫求情信，形容是「十分難得」，眾人亦對被告的看法十分正面。王特別提到，信中透露被告曾幫助一位患有嚴重抑鬱症的友人，給予長期及用心的支持，並獲友人家屬致謝。

王官續指，法庭量刑時除要考慮判刑阻嚇性、懲罰性和更生需要外，也要考慮被告個人情況。雖然感化官建議被告入住更生中心，但被告已年近21歲，即將屆滿入住年齡，加上她沒有案底、獲家人及老師支持、正在大學修讀學士課程，相信更生中心對其作用不大。王官接納辯方建議，以監禁12周為量刑起點，因被告背景良好，酌情減刑兩周。

被告原另被控參與非法集結時使用口罩蒙面。其父親審訊時以辯方證人身份作供，證明女兒自小患有鼻敏感及輕微哮喘，而警方同年10月曾在全港多處發射催淚彈，故被告出入空氣混濁地方時會戴口罩。王官接納父親證供，裁定被告脫罪。

案件編號：ESCC2265/20