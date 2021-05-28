女名人疑遭兩男以多年前拍攝的裸照和性愛片段作要脅，勒索200萬元，案件今在區域法院續審。辯方指出，被指拍攝事主裸照的首被告，在其原居地是一位童星，影片流出對他亦有風險；事主則反駁指影片拍不到首被告的樣貌。案件明天續審。

兩名男被告分別以英文字母W.Y.L.M.及K.D.D.H.作代號，同被控一項勒索罪，控罪指二人於2019年7月31日至2020年1月2日間，為使他們或另一人得益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣200萬元。而被指拍攝案中裸照的首被告另被控一項欺詐罪。

X今接受次被告的代表大狀金偉民盤問時，承認自己並不認識次被告，僅以電郵及訊息與他溝通。金指出，次被告在電郵中並無表明要X付錢以確保影片不會流出，而是與她討論版權買賣事宜。而X閱讀電郵後感到驚慌，與電郵本身無關，只是她對過去的作為感到害怕。X不同意。

控方其後傳召X的律師金珉柱作供。金珉柱供稱，去年1月20日，他與兩名被告會面，二人同意協議若X付款便會將影片刪除。金珉柱將帶來的200萬元現金放在桌上，首被告點算過後將鈔票放入背囊，次被告則在他面前將影片刪除，未幾警察便上門，當場拘捕二人。

【案件編號：DCCC241/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）