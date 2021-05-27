甘肅省白銀市景泰縣日前舉行馬拉松百公里越野賽，開賽個多小時後遇上冰雹、凍雨、大風等極端天氣，氣溫驟降，部份選手被困山上，172名選手中有21人死亡。毫無疑問，突然出現的惡劣天氣是今次悲劇主因，但地方政府及賽會也要負上極大責任。

這是當地的第四屆山地越野賽，或許之前的賽事都沒遇過惡劣天氣，賽會及選手都掉以輕心，並沒任何應付天氣突變方案。參賽選手固然人人輕裝薄衣，不少人僅穿短衫短褲，賽會也沒強制要求選手帶備保暖衣物、防風衣、衞星通訊器材等。最奇怪的是，賽會竟沒提供準確的天氣預備。今時今日，中國都已登陸月球火星，斷不可能連精準地預測一次越野賽天氣的能力也不具備，很明顯是極大疏忽，甚至有人為了令賽事可順利舉行，故意不提供準確天氣預報。事實上，在選手發出第一個求救訊息後兩小時，賽會才決定腰斬賽事，可見他們多想舉行比賽。

今次賽事名義上是白銀市主辦，實際上外判給甘肅晟景體育文化發展公司籌備及執行。本來這是雙贏安排，地方政府藉大型全國比賽吸引傳媒及網民注意，可宣傳當地風景名勝、投資項目等，私人公司則有生意可做。可是，由於賽會以盈利為目的，很多該有的安全措施例如補給站、避難所等，因為山高路峭，設置成本極高，承包的私人公司一旦耗巨資去確保選手安全，極可能蝕大本！若非政府強制要求，賽會的各種開支尤其是安全措施必定是能省就省，最後只好犧牲選手的安全。

所以，比賽才開始個半小時天氣急變，各方措手不及，山上既沒安全避難所，選手們也沒保暖衣，從而導致悲劇。當地牧羊人朱克銘當時在賽道上的窯洞避風雨，其後協助救下六名選手而被視為英雄。他說：「這種惡劣天氣還挺常見的，但也不影響我放羊。」換言之，當地居民都知道這種「惡劣天氣」很常見，惟獨賽會不知道，也沒作任何準備。

執意究責總被封口

發生重大死亡事件後將責任推向極端天氣及大自然等，幾乎已成各地政府指定動作。就像汶川大地震中，大量學校校舍倒塌，無數中小學生遇難，旁邊的政府大樓卻安然無恙，各方都質疑學校的建築質量，要追究校舍豆腐渣工程的責任，但官方都置之不理，一口咬定是強烈地震造成的，與豆腐渣工程無關，而執意繼續追究責任的死難學生家長及社會人士，統統被封口、拘押。

只要有天氣、天災等因素，就代表個「天」認了頭，承擔了主要責任，地方政府及官員就只需承擔次要責任，而這個次要責任有時還可將功補過，全力救援之下出現動人故事打動全國人心，則地方幹部過失更小，甚至功過相抵。

除了賴個「天」，還可將責任推給無後台無背景的人。甘肅越野賽悲劇的同一日（22日），遼寧大連一輛私家車在幾十名行人於斑馬線過馬路時，突然全速衝向人群，有人被撞至拋上半空，還有人被撞飛十多二十米遠，結果五人不治身亡。事後公安指疑犯因投資失敗，「失去生活信心，遂產生報復社會心理」。以前在各地發生襲擊幼稚園、巴士上放火或引爆炸藥等嚴重傷亡事件，官方無一例外定性為報復社會事件，而在外國這些都被視為恐怖襲擊。

總之，發生任何重大死亡事件，官方第一時間將責任推天氣、大自然及兇手，天氣突變、地震颱風等，兇手則是反社會人格及報復社會。問題是，他們的反社會人格如何形成？投資失利為甚麼要報復社會？當中有牽涉及官員及政府部門失職，從而令兇徒蒙冤嗎？天氣及自然災害固然是主因，但地方政府做好本份了嗎？有甚麼教訓？所有這一切都不容公開討論，更不能觸及制度，以免中國制度優越性受損。因此，中央不會設立獨立調查小組，即使派出調查組，其報告也只給領導參考。結果就是：悲劇不斷重演。

潘小濤

資深傳媒人