依據外電報道，一項由美國聯儲局用來控制短期利率的隔夜回購機制（Federal Reserve’s Reverse Repurchase Facility）出現異動，其需求量在過去七個交易天突然大增。市場人士的解讀為，由於持續量化寬鬆，引致銀行體系充斥大量流動性，最終驅使隔夜利率受壓，而有些時候更出現負利率。然而，貨幣市場參與者是可以選擇透過以上的隔夜回購機制，將資金存入聯儲局。雖然，隔夜回購利率只是零，但總好過要支付利率來借錢給客仔啦！

金融市場對聯儲局的隔夜回購機制使用量大增感到擔憂，因為在大型量化的影響下，銀行體系的資金量顯著上升，甚至出現嚴重水浸的問題。誠然水浸自然要排洪，因此隔夜回購機制便成為貨幣市場的吸水機。

銀行手握大量資金但卻無處投資，這明顯表示，所謂「無限量寬」（QE infinity）是有後遺症的。不幸的是銀行需要不斷排洪，即使聯儲局有更大的吸水機，總有一天都會用到極限，屆時聯儲局又有何方法來解決這個問題呢？猶幸，銀行手上的龐大資金仍然可以找到落腳地方，因為聯儲局可以上調「超額準備金利率」，這個利率是被視為銀行同業市場的封頂水平，一旦上調，將有更多隔夜資金流入同業市場，即是聯儲局直接出手將這類龐大資金分流至同業市場。

究竟聯儲局會否在短期內增加「超額準備金利率」呢？答案在乎隔夜回購機制的使用量是否繼續增加，如果情況持續，聯儲局肯定出手。如果大家有留意現時「超額準備金利率」只是0.1厘，但聯邦儲備基金利率的波幅區間是0至0.25厘，即是聯儲局是有空間上調「超額準備金利率」，對銀行資金排洪來說，這肯定是一個好消息。

在一個經濟大危機出現時，聯儲局選擇「無限量寬」是無可厚非，因為在死馬當活馬醫的環境下，要用最短時間來穩定經濟和社會是必須的，然而，聯儲局對量化寬鬆的後遺症也相當清楚，因此，在選擇何時退市早已心中有數。筆者相信美國的疫情已大幅紓緩，全國的經濟活動也明顯增加，現時聯儲局正在審視通脹升溫的問題，一旦預期通脹確定為暫時性，相信鮑威爾和其他聯儲局理事會在今年第四季或明年初開始便會制訂退市計劃，以免美國經濟因為退市過慢而要面對一些不能預計的後果。究竟美國何時退市，過兩季便會有答案了。

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任