「醫生，頭先打電話嚟，佢話最近又失眠返，已經捱唔到，所以希望返嚟再食返藥。」醫生剛完成預約的覆診，便收到同事的報告。

D大概半年前停藥，最初四個月的情況尚可以，不過，大概兩個月前，無緣無故，失眠情況又突然間再出現，「跑返出來」，就像一個魔鬼一樣，咬着不放，無論D如何努力、忍耐，用盡所有之前學過的方法，也沒辦法克服，入睡還可以，但睡三個多小時後便醒來，之後便無法再入睡，眼光光到天亮。D之前已經試過服食過兩輪的藥物，兩次分別服食了大概年多的時間，每一次也是開始時，因為找不到失眠的原因，所以醫生只處方了一些幫助入睡的藥物，但幫助有限，之後失眠的情況往往會一直惡化下去，到最後沒辦法時，醫生惟有嘗試處方血清素藥物，雖然D並沒有情緒病，但偏偏服食了血清素藥物後，失眠的情況便慢慢改善。之前，D也考慮過，是否因為樓上鄰居是位夜歸人，所以晚上生活發出的聲響，影響到她的睡眠質素。不過，後來樓上鄰居搬走了，但失眠情況卻沒有減退。

所以今次D回來的時候，醫生也有點不知如何是好，因為醫生記得D不太希望長期服食血清素藥物，但如果只開安眠藥，醫生也覺得治標不治本，而且根據過往經驗，也不是非常有效，醫生跟D討論過不同治療方案後，D開始時還是希望醫生先處方一些幫助安眠的藥物，食幾星期後再打算，正當醫生準備處方時，D突然插一句：「我先生都話，我都係應該食返血清素，因為以往食血清素嘅時候，我瞓覺會好好多。」

D的先生是位觀察力非常敏銳的人，D和醫生都十分尊重他的意見，所以既然他這樣說，到最後，醫生還是處方了血清素藥物，希望D的失眠可以盡快消失。

像D一樣，完全找不到失眠的原因，沒有情緒病、睡眠窒息、痛症，平日生活作息健康，睡眠方面也沒有不好的習慣，完全沒有源頭的失眠，可以說是比較少見，但一旦發生的話，正正因為沒有原因，也較難醫治。很多時候，惟有摸石過河，試試不同的藥物，對於D來說，血清素藥物似乎對她特別有效，過去十年的科學研究也看到，血清素能夠刺激腦部細胞觸鬚（dendrites）的生長，逆轉壓力對於腦細胞所造成的不良影響，可能就是這樣，所以能夠幫助D再好好安眠入睡。

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李德誠 精神科專科醫生