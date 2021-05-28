被「藍絲」瘋狂批鬥的港台助理節目主任利君雅不被港台續約，今日是利君雅在港台最後一個工作天。《蘋果》獲悉，在電視部工作的利君雅今日打算到廣播大廈向同事「派散水餅」，惟遭保安以「樓上落咗order」為由阻攔，疑高層下旨禁止利君雅進入廣播大廈。

《蘋果》晚上以電郵及致電機構傳訊及節目標準總監葉冠霖查詢事件，有待回覆。

部份高層被禁收利君雅散水餅

廣播處長李百全的辦公室正位於廣播大廈。有港台消息指，自早前打壓《議事論事》後，李百全辦公室外特別增派保安駐守。據悉，禁止利君雅進入廣播大廈的指令是至少一星期前下達。最後利君雅需在行政部人員監視下，才可入大廈派散水餅，更只有限時半小時，其間保安也在通往李百全辦公室的樓梯上全程監視情況。

消息指，有關指令有傳為「9人編委會」成員、掌行政部的電台主任秘書鄭美娟所下達，鄭有份負責處理利君雅的「重啟調查」。消息稱，就連部份高層也被禁止接受利君雅的散水餅。

香港電台節目製作人員工會晚上則在facebook發文，向利君雅道謝，「在這政治凌駕專業年代，記者發問成原罪。感謝妳一直謹守崗位，為公義發聲，毋懼調查不公與打壓，留守最後！」並留言道：「講人話，尋真相。」

簽署新合約後仍不獲港台續約

利君雅為港台節目《視點31》主持，2017年10月入職，原定去年10月滿試用期，突被要求延長試用期120日；針對她前年7月至11月期間的投訴，亦被重啟（reopen）調查。至今年初管方以調查未完成為理由，另開一張為期120天的「新合約」，聲稱利仍可用公務員身份履行這張合約，直至重啟的調查結束，再視乎調查結果決定她能否正式成為公務員，惟利君雅最後仍不獲港台續約。

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