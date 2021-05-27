【本報訊】港版國安法實施後，中文大學校方為求自保，早前與學生會割席，要求學生會註冊為公司或社團，自行承擔法律責任。中大學生會代表會近日大比數通過於下月30日限期前註冊。有學生不滿學生會向校方屈服，決議前未有全面諮詢。學生會臨政主席馬活言承認自己「選擇跪」，因校方曾表明若不註冊便會進一步打壓，學生會要繼續生存已沒其他選擇。

擬下月中諮詢全體會員

中大學生會代表會本周二開會討論註冊問題，以23票贊成、0票反對、1票棄權，通過學生會於下月30日限期前進行社團登記或公司註冊。有中大學生不滿該會未有堅守原則，向校方屈服，「註冊唔係問題，問題係點解註冊」，又稱幹事會即使有此意，亦應先舉行公投或全校大會諮詢會員。

學生會臨政主席馬活言回應指，校方曾表明若該會不在下月30日限期前註冊便會出手，認為沒有其他選擇，「佢出手究竟會點？係咪攞晒學生會資源，一蚊都唔可以再用？」他認同自己「選擇跪」，但稱是為了讓學生會繼續生存，「讓更多有心嘅同學喺呢個地方、用這個組織繼續堅持落去」。

被問到為何沒全面諮詢，馬活言解釋因時間緊迫和資源有限，難舉行公投，且校方已表明不會借出場地舉行全民大會。學生會目標是於下月中諮詢全體會員，馬稱若之後有代表會成員反對註冊，他們仍可發起投票尋求推翻有關決定。

中大校方今年2月發出嚴正聲明，指學生會新當選內閣「朔夜」言論可能違法，要求學生會註冊為獨立社團自行承擔法律責任。其後朔夜成員全體辭任，學生會代表會委任五名朔夜前成員出任學生會臨政。