網民前年9月15日發起「港島行街」遊行，其間一名男學生被指用白色膨脹膠損毀港鐵灣仔站鐵閘。學生經審訊後被裁定刑事毀壞罪成，辯方今透露，被告已獲大學取錄，今年9月開課，故寧捨更生中心判刑，要求判處短期監禁。惟裁判官劉綺雲認為本案案情嚴重，被告行為可能會對人命財物造成嚴重損傷，不適宜判處短期監禁，考慮後決定判入更生中心。

被告陳銘彥（20歲）被控刑事毀壞罪，控罪指他於灣仔站A1出口損壞港鐵的鐵閘。

辯方今求情指，被告早前獲大學取錄，並已交學費，今年9月開課。即使報告建議判入更生中心，被告亦明白在《罪犯自新條例》下判處更生中心的好處，但因更生中心一般刑期為3至9個月，為趕及開課，被告仍寧願請求法庭判以短期監禁。被告還柙期間已認錯，算是遲來的悔意，他亦願向港鐵賠償一萬元損失。

裁判官劉綺雲判刑指，被告自幼體弱多病，多年來不能應付劇烈運動，因而感到自卑。初中時期開始讀通識科，關心社會，亦讀中史和歷史科，考DSE後獲樹仁與公開大學取錄，就讀副學士課程，一心努力希望考進大學，惟後來的反修例事件牽動其情緒。

意外發現患有先天性心臟位置不正

被告被捕時，手臂因遭玻璃鎅傷，入院檢查，意外發現原來患有先天性心臟位置不正，而手臂傷勢至今仍留有傷疤。辯方求情提及被告候審期間考獲車牌，並找到工作，定罪還柙期間已得到失去自由的教訓。

從呈堂的求情信中，可見被告在家人、朋友和僱主眼中是孝順、樂於助人、自學自強、工作勤奮、性格開朗、有善心和積極樂觀的年輕人，他亦曾是學校足球校隊成員，並為足球領袖活動擔任義工。

辯方一度要求法庭判以緩刑，但其後改為要求判處短期監禁。劉官則指，案發當日灣仔港鐵站有縱火事件，港鐵要安排站內人群疏散，反映港鐵站內有危險，出入口成為重要和緊急逃生門。

雖然案發時涉案出入口已關閉，但站內仍有職員，被告在鐵閘噴上膨脹劑，並向另一人提及「幫我睇住，一陣點火」，一旦真的有人點火，將會危害站內人士生命安全並令設施受損，事件最後沒造成更大的影響，實屬僥倖，故不適合判處短期監禁。

劉官考慮被告的年紀、願作賠償及有悔意等因素後，決定按照報告建議，判被告入更生中心。

【案件編號：ESCC947/20】

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