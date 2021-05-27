【本報訊】今年是六四32周年，亦是港版國安法實施後首個六四。早前不斷有消息指港府將取締支聯會，支聯會近日亦證實至少八個區議員辦事處退出，當中包括現任元朗區議會副主席麥業成。麥業成承認是因擔心「踩紅線」而選擇告別支聯會，但仍可將悼念六四放於心內，六四當晚他會在家中燃起燭光悼念，重申要以「不動如山，無畏無懼」應對政權。

記者：陳紫晴

自有消息指港府將取締支聯會，又有左派輿論指支聯會五大綱領中，結束一黨專政或違國安法，開始有成員團體以不同原因退出支聯會，如公民黨陳琬琛及黎志強、街工梁耀忠。沙田區議會主席程張迎接受訪問時也承認，本月初已去函支聯會，表示其議員辦事處即時退出該會，他本人及其議辦一直沒有實質參與支聯會事務；屯門區議會主席陳樹英亦指正考慮退出，但不希望因謠言而影響判斷，惟她亦坦言在國安法下，支聯會有被取締危機。

質疑特區政府「做多咗」

現任元朗區議會副主席麥業成議辦上月初亦退出支聯會，在政界打滾30年的麥業成接受訪問時憶述，他因八九民運激勵而參選區議會，繼而以辦事處為單位加入支聯會，及後每年都會舉辦遊行及六四集會，盼市民不要忘記八九民運。

麥業成相信，當時中國政府對支聯會未必完全反感，惟香港現正走回頭路，屢傳支聯會被取締，白色恐怖籠罩全城，質疑只是現屆特區政府「做多咗」，而非中央決定，「要取締支聯會早就取締咗，唔使你林鄭出手」。

對於上月申請退出支聯會，麥業成不諱言最為擔心踩紅線，因在政治局勢動盪下，大部份民主派元老正面臨牢獄之苦，年輕有能之士同樣被捕，他慨嘆民主派精英已在政權的大搜捕中消耗，而北京紅線飄移，一旦要秋後算賬，從事民運者早成「砧板上的肉」，終視乎當局如何「剁」。

不過麥訪問中多次強調，退出支聯會不等同不關心中國；反而是要反思在此政治局勢下，能否再有關心的可能，「其實特區政府會唔會做錯咗，點會叫香港人唔好關心中國，告別中國呢？」

仍信日後有機會反彈

他相信，特區政府現可直接運用法律手段取締支聯會，故今年六四集會及遊行成高風險活動，市民不應冒險，「因為特首有無上權威，做到幾癲都冇人知」；但他認為，市民仍可將悼念六四放於心中，六四當日他也會在家中燃起燭光悼念，並重申要「不動如山，無畏無懼」應對政權。

至於日後仍有「平反六四」的可能？麥業成認為，中國意圖淡化六四事件，但在政治環境不斷變化下，對他朝能夠「平反六四」亦抱希望，惟以「由下而上」方式的可能性較低，故暫只能靜觀其變，並相信現刻只屬「低潮」，日後或能有機會反彈，為六四平反。