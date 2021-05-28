修訂《醫生註冊條例》草案，容許海外港人醫生符合相關條件後，可免試註冊。醫管局前主席梁智鴻日前質疑修例是「本末倒置」，認為醫管局應先「止血」減少人手流失，而非「輸血」增加海外醫生。

醫管局行政總裁高拔陞今早（28日）在電台節目表示，「止血」和「輸血」也要一起做，而非靠單一方法，該局近年已多管齊下挽留人手。他又指，免試註冊機制有多重把關，可觀察醫生整體工作和學術表現，較現時只靠一次考試的評核更好。

稱人手太緊張 惟犧牲醫生海外受訓機會

高拔陞表示，「止血」和「輸血」也要一起做，而非靠單一方法，醫管局近年多管齊下減少人手流失，包括提供特別津貼、改善待遇、增加培訓名額等，資深醫生離職主要是因為退休，近年已加強特別退休重聘計劃，資深醫生流失略有改善。過去數年醫管局長期有數百個醫生空缺，以往人手太緊張，要犧牲同事到海外受訓的機會；若人手增加，也可增加現職員工培訓機會。

強調水準評核比考一次試好 無回應會否引入內地醫生

被問到特別註冊委員會揀選指定醫學院時，是否用研究而非臨床表現作標準、醫學院排名高不等於學生好等，本身是特別註冊委員會成員的高拔陞表示，新機制有多重把關，如要求是香港永久性居民，揀選指明醫學院不會只着重研究。

他指評核醫生水平其中一個最大方向，是醫生工作表現、日常診症和與病人相處，「睇佢點樣醫人」。新機制下，即使海外專科資格要獲香港醫學專科學院承認，之後要有5年公院工作經驗，「我估呢個評估一定好過你考一次試啦」；未獲專科資格醫生，要在公院接受6年培訓，再加上5年公院工作經驗，主管可觀察到其整體工作和學術表現，相信水準評核比現時考一次試好。而專科培訓名額則會優先給予本地醫科畢業生。

被問到若新計劃反應不理想，是否不排除引入內地醫生來港，高指會加強宣傳，不過由於疫情影響，醫生從海外來港有困難，醫管局會密切留意和提高誘因增加吸引力。

醫學會前會長質疑委員或受政治壓力 致不客觀

醫學會前會長方津生於同一電台節目表示，贊成政府的方案，不過他質疑特別註冊委員會雖然隸屬醫委會，但完全不向醫委會問責，只向食衞局局長問責；而且局長可直接向委員會發出指令，可能令委員會受政治壓力，評核不客觀。如局方沒有這個這權，他大致上可接受。

對於有立法會議員認為，不應只局限於指明醫學院畢業醫生才受惠於免試註冊，應同時考慮其履歷等，方津生表示，政府最初期指由約100間指明醫學院畢業的醫生，可受免試註冊，若擴展至無限制，相信很多醫生會質疑。

方津生又指，相信新方案吸引力極之有限，因本港醫生地位被貶低，於特首選委議席減少一半，立法會議席被合併為醫療衞生界別。

政府兩日後始發稿 回應食衞局局長損害專業自主論

對於方津生日前表示，政府今次修例是違反《基本法》第142條，嚴重侵犯專業自主。食物及衞生局今日發新聞稿反駁，指有關評論不符事實， 《基本法》第142條訂明「香港特別行政區政府在保留原有的專業制度的基礎上，自行制定有關評審各種專業的執業資格的辦法。」及「香港特別行政區政府繼續承認在特別行政區成立前已承認的專業和專業團體，所承認的專業團體可自行審核和頒授專業資格」。

該局稱，政府透過制訂或修改法律的方式，訂明醫生執業資格的權力，與醫委會可自行審核和頒授專業資格，兩者在《基本法》框架下，並不互相牴觸。該局又指，訂定認可醫學院名單的特別註冊委員會，10名成員中，有4位來自醫委會；而委員會隸屬醫委會，向醫委會匯報其工作。

至於有個別人士指食衞局局長可向特別註冊委員會發出指令，是嚴重損害專業自主；該局強調，局長只會在涉及公眾利益情況下，就委員會執行其職能而發出指令，委員會的權力不會因局長發出指令而改變。發言人舉例如委員會在一段合理時間內，未能制定認可醫學資格名單，局長可向委員會發出指令，要求委員會在指定時間內完成制定有關名單。

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