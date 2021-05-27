【本報訊】近日爆發「茶樓群組」疫情傳播鏈的廣州市，迄今已有四宗關連的確診病例和五宗無症狀感染個案，另茂名市亦有一宗相關連個案。疫情反彈下，廣州、佛山和深圳多地民眾蜂擁接種疫苗，多個接種點大排長龍，個別地點秩序混亂，有人甚至翻過鐵閘企圖搶種。廣州市衞健委強調當前全市疫苗供應穩定，可滿足近遠期群眾接種需要，並指「6月9日之後將停止接種第一劑疫苗」的傳言不實。

多地搶打疫苗

爆發茶樓群組傳播鏈的廣州荔灣區，過去兩天進行全區全員核酸檢測。當局設立近200個臨時檢測點，為全區近124萬名戶籍居民和暫住人口做檢測。中新社報道指，石圍塘社區市民梁先生和女兒在昨日凌晨4點接到來自居委會的電話，要求立即到臨時核酸檢測點做檢測。石圍塘檢測點昨排隊檢測的市民人龍一度長近一公里，在烈日下不少人打傘戴帽或用衣服遮頭。梁先生說：「（清晨）4點多過來排隊，6點多才排到。」

疫苗接種點昨亦大排長龍。廣州有傳「6月9日起停止免費接種第一劑疫苗」，引發民眾恐慌搶種。在廣州番禺區第二人民醫院，有大批民眾為接種疫苗一哄而上，保安也攔不住。成功進入接種中心排隊者，因怕被人「打尖」，無視傳播風險，竟一個抱着一個「胸貼背」排隊。鄰近廣州的佛山也不遑多讓，南海區大瀝鎮疫苗接種中心門口被塞爆，有人甚至翻過鐵閘，強行進去打疫苗。有網民嘲道，廣州呼吸道疾病專家鍾南山此前「喊了半年」打疫苗民眾都不去打，「結果被一個（茶樓群組）阿婆搞掂咗。」

廣州市疾控中心副主任張周斌表示，「茶樓群組」傳播鏈涉及印度新冠病毒變異株，傳播速度非常快且強，病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸傳播。當局又澄清，全市3月起開始推進大規模新冠疫苗接種工作，並計劃6月9日前基本完成目標人群第一劑接種，此後直到6月30日主要開展第二劑接種。「以6月10日至30日期間，並非完全不進行第一劑的接種，暫未接種第一劑的人員，毋須擔憂。」當局指近日市民接種疫苗的意願「持續高漲」，呼籲市民通過線上預約時間接種，全程做好個人防護。當局又指截至昨午2時荔灣區累計已有54.6萬人完成檢測，其中24.09萬人結果均為陰性，其餘結果待報。