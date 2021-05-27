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【本報訊】特首林鄭月娥與全國政協副主席梁振英互相叫陣情況有升溫之勢，有網媒引述「熟悉港澳事務」消息人士指，梁已向北京表達參選意願，而北京未有「落閘」，亦未有「祝福」。另一邊廂，「梁粉」張志剛在報章撰文，炮轟林鄭連梁振英的意見也視為KOL（意見領袖）言論而不評論，「那像我們這些一般小市民的聲音，真不知會置於何地！」

自3月梁振英在訪問中未有排除再角逐特首後，梁不時拿房屋、防疫抗疫、文化等議題大做文章。日前「回港易」安排問題，林鄭更不點名形容梁振英僅為KOL，表示不會逐一評論KOL意見。

報道指梁營已拜會建制高層

「香港01」昨引述兩名「熟悉港澳事務」消息人士指，梁振英已向北京表達參選特首意向，不過北京沒有表明支持或反對。同時，報道指梁營也拜會了部份建制派高層，並引述其中一位見過梁營的建制派高層指，梁參選與否都不代表林鄭很大機會連任。

「香港01」繼而引述「資深建制人士」分析指，北京不表態也是表態，認為梁營在北京沒有明示下重演2012年選舉策略。「香港01」的結論是北京會否向梁振英「開綠燈」是未知數。

另一邊廂，被視為「梁粉」的張志剛昨於《明報》撰文，先後提到梁振英極力主張的大欖郊野公園邊陲建屋、「回港易」安排、防疫抗疫問題，斥責林鄭「如果對一個全香港媒體和幾十萬市民都必追蹤、必閱讀的面書留言，行政長官也是不屑一顧，那像我們這些一般小市民的聲音，真不知會置於何地！」

張志剛更搬出主管港澳事務的副總理韓正，表明「把疫情防控作為頭等大事來抓」的言論指，「回港易」安排問題上林鄭作為「第一責任人」，「行政長官又是甚麼時候收到消息？她又有沒有即時處理？這些才是關鍵的大問題」，並反問「她是忙着介紹所謂『智能監獄』，還是忙着在香港電台錄影和選委對談？」

評論員：現階段毋須研判

時事評論員劉銳紹認為，現階段不用研判北京態度，因北京現時毋須有人選傾向，「以前傳出嘅人，都唔係當選嘅人」，再加上有新選舉制度，任何人要入閘也要符合「愛國者標準」，對北京來說任何人都可以替其執行指示，他估計現階段的風聲只是「有人趕赴考場」。