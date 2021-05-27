【本報訊】34歲檢疫男子「逃出」竹篙灣檢疫中心20小時事件，昨有更多細節曝光，本報得到一張隔離營的保安更亭及民安隊分站位置圖，發現該男子由入住的營舍走到閘口，全程400米的逃走路線至少經過三個分站及兩個更亭，閘口亦有兩名保安員及一名民安隊駐守，當時雖曾有民安隊人員發現阻止但都被他逃去，反映保安不設防漏洞；當局昨「補鑊」向工作人員交代檢疫者擅自離開的處理程序。

當局補鑊派處理指引

根據一份隔離營的保安更亭及民安隊分站的位置圖，營內共設13個更亭及七個物資分站，分別由保安及民安隊駐守。據知，34歲姓鍾男子本月23日早上由新西蘭抵港，在西環華麗都會酒店強檢時企圖離開酒店，因違反檢疫令被送往竹篙灣，入住第三期3A區125營舍第2號屋。

知情人士稱，當晚11時，鍾走出大閘登上接應私家車逃去，該段逃走路線全長400米，步行要五分鐘，沿途遍佈天眼，並要經過三個分站、兩個更亭，最後去到大閘。據知當時有民安隊發現他離開並勸阻，他不理會逃至大閘，以各分站及更亭各有一人駐守，而大閘又有兩保安員及一名民安隊員，換言之他成功擺脫八名駐場人員並逃走。據知，當晚第三期營房及閘口保安工作是由聯邦保安公司負責，本報昨再向聯邦查詢，惟一直未回覆。

記者昨重返竹篙灣，未見保安加強，沒有人員在大閘巡邏。消息稱，主管昨急謀對策，向工作人員派發「檢疫人士擅自離開房間的處理程序」新指引，包括檢疫者企圖離開時，保安員要勸阻，民安隊區隊支援，並通知指揮站及管制點，若勸阻無果，開啟廣播系統勸阻，倘依然無效，關閉大閘知會駐場警員。本報昨再向衞生署查詢逃疫事件調查進度，但未獲回覆。