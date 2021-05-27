【本報訊】壹傳媒（282）昨復牌，最多升3.3倍，盤前競價則被「嘜高」高見6元，惟收市升幅收窄至50.54%，報0.28元，成交2.28億元，公司最新市值7.38億元。安里控股主席兼行政總裁黃偉康分析指，壹傳媒股價飆升三倍，不排除為投資者透過買入股票作政治表態。

專家：市民透過合法方式表態

「即係好似打壓式經濟原理咁，當政府支持度低，畀市民感覺到處事唔公平而佢哋無能為力，咁就會想透過一啲合法嘅方式作出一個表態。」不過他亦不諱言，部份投資者或因投機而購入壹傳媒股份。「好似一些黃色股毛記葵涌（1716）、彌明生活百貨（8473）等都會受惠。」

壹傳媒周三發公告指，凍結令對黎智英向集團提供的未償還股東貸款無任何影響，而截至今年年3月底集團未經審核銀行及現金結餘約為5.214億元，足夠支持集團營運至少18個月。不過，公告披露有關壹傳媒財政狀況再度受梁振英質疑，他昨早在fb發文指，壹傳媒雖提到公司「現金結餘逾5億」，但計及應付款項、應收款項以及負債之後，公司「淨現金只是1億元多一點」，質疑「今後銀行會不會call loan，供應商會不會繼續賒數？」

資料顯示，黎智英持有壹傳媒18.79億股，佔發行總數的71.26%。在持股被凍結下，董事會並不認為對場內股份買賣，會改變股份交易量模式。

手機用戶請按此放大圖表