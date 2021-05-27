【「裝修」中銀案】

【本報訊】粉嶺花都廣場的中國銀行分行前年10月13日被人破壞，四男女事後遭控非法集結等罪，案件昨續審。涉案16歲男生一度要求控方專家證人在庭上測試警員搜獲的雷射筆，圖證明電池能量不足以發射雷射光，惟裁判官陳炳宙以保障庭內人士安全為由拒絕，指電池電量與案發時有差異，毫無證據價值，又質疑謂：「咁我做毒品案，咪要俾啲被告索吓K仔，睇吓佢high唔high？」辯方最終放棄測試。

警否認用棍毆被告頭

被告陳慶麟（18歲）及兩名14歲女學生被控在涉案中銀外參與非法集結，並破壞中銀的玻璃門，面對非法集結及刑事毀壞兩罪；陳姓被告另被控違反禁蒙面法。餘下16歲鄭姓男生則涉在附近的金輝停車場內攜有雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。

警員李力恆（譯音）供稱，當日於現場截停及拘捕鄭後，在警署內搜查其隨身物品，並檢獲一支涉案雷射筆及兩枚電池。辯方盤問指，李或其他警員截查鄭姓男生期間，曾用警棍毆打其頭部後方，致出現2厘米血痕。李否認。

後來辯方盤問專家證人、總督察陳喬崔期間要求他將警方撿獲的電池放進涉案雷射筆，以驗證雷射筆能否發射光束。陳官聞言質疑：「啲電池擺咗咁耐，走唔晒都走咗90%。佢（電池液體）唔黐笠笠漏出嚟都偷笑啦！」

陳官休庭考慮後拒絕辯方申請，稱除安全問題外，根據其人生經驗及常識，電池如今剩餘的電量，與案發當天以至陳檢驗當日比較均有差異，亦可能因存放日久，致流出液體或發霉。

辯方隨後要求陳督察觀察涉案電池有否損壞，例如漏出液體，督察稱沒有。陳官見狀，突然打斷盤問，提議辯方與警方相約在一個安全環境中，使用新電池及撿獲的舊電池作試驗，「咁你滿意啦？就咁做啦！既然你咁堅持」。惟陳官表明，若辯方因而浪費法庭時間及納稅人金錢，或要支付訟費。辯方索取指示後放棄測試。審訊今續。

案件編號：FLCC1851/20