警方去年12月4日高調搜查著名黃店「桔梗」，行動中搜出懷疑伸縮棍、頭盔、盾牌及防毒面具等物資，拘控兩名「桔梗」負責人。案件今在西九龍裁判法院提訊，兩人被控以管有攻擊性武器等兩罪，辯方需時索取文件及給與法律意見，案件押後至7月15日再訊，兩人准保釋候訊。

兩名被告是王鴻軒（30歲）及沈灝（25歲），王被指當日在旺角砵蘭街160號3樓天台消防泵房內管有一支伸縮棍及一個盾牌，意圖將其作非法用途使用。沈則被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，涉於同日同地管有一包電線索帶。

辯方需時索取文件並給予法律意見，案件押後至7月15日再訊，兩人獲准以現金3,000元保釋，但須交出所有旅遊證件，並且每星期向警署報到兩次。

警方去年12月4日進行代號「疾響」的反罪惡行動，巡查旺角區一帶地舖、樓上酒吧及酒牌食肆。警方巡查至砵蘭街黃店「桔梗」，其間進行仔細調查，事後指稱在店內發現一支懷疑伸縮棍、盾牌、15個頭盔、15個防毒面具及兩件反光背心、3個護目鏡及一些印有標語的橫額。

【案件編號：WKCC2048/21】

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