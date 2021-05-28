「如果連蔡耀昌都要坐牢，香港人還有望可以自由悼念六四？」一個「連」字可圈可點，網民的留言，戲謔又帶悲情，倒是他這個當事人最樂觀輕鬆：「89、97、03，支聯會咁多年，早已慣經風雨，呢個時候，最緊要係保存實力。」由時任學聯秘書長、北上支援內地民運人士，到今日支聯會四面楚歌、取締之聲不絕，32年過去，早白了少年頭，做了17年支聯會常委的「狗哥」蔡耀昌，在10.1反修例遊行案中，最終判囚14個月，緩刑2年，他在認罪還柙前受訪，表示在任何地方，仍會堅持悼念六四：「有啲嘢喺你嘅腦入面，永遠唔會俾人拎得走。」就如維園上的點點燭光，一早成了香港的美麗定格，走出維園報哀音，想要抹去不同年代人的記憶，談何容易？

記者 呂麗嬋

訪問這天，剛與律師會面後趕來的蔡耀昌一臉疲態，這也難怪，10.1反修例遊行案中，蔡耀昌與另外9名民主派人士，被控組織及參與未經批准集結等罪，上庭前一星期，工作仍堆積如山：與律師會面、配膠眼鏡、收拾入獄想讀的書、將日常開支轉為自動轉賬、為太太整理探監錦囊……既得為還柙做準備，又要為支聯會5月開始的連串悼念活動打點。就是上庭前的周日，身為支聯會秘書的他，也得大清早披上戰衣，權充「六四馬拉松」跑手，他苦笑謂就似有千軍萬馬追趕，時間總是不夠用。

優先考慮保存實力

「始終依家（支聯會）人手少咗，每個人都要做多少少。」14名支聯會常委中8人被告，其中3人身在獄中，身為正、副主席的李卓人和何俊仁都失去自由，但工作並無停下來，蔡耀昌說，除申請待批的遊行和燭光集會，街站和講座亦會如期舉行，六四館希望趕及月底前重開，可以做、能做的，一件都不會少。「就算幾困難都好，遊行同燭光集會都會爭取喺合法嘅情況下去做。」只是蔡耀昌亦承認，今年支聯會的處境，是自1989年成立32年來最嚴峻。

「今年悼念六四嘅工作，政治同法律風險都非常高，呢個時候更應謹慎處理，以保存實力為優先考慮……過往嘅一啲形式，或者未必能夠繼續，但我相信只要信念不死，成個運動係一定會持續，如果運動能夠持續、組織能夠持續，未來一定可以迎接一個新嘅高潮。」訪問前一星期，舉行六四前最後一次常委會，討論一旦申請遭否決應如何應對，蔡表示，共識是必須要顧及組織成員和參與市民的安全，尤其涉去年參與悼念被判監的案例，他直言眼前面對的風險非常實在。

「必會再回維園」

「推動爭取平反六四嘅信念係唔會變，但會守住合法和平呢條線，華叔（司徒華）生前成日都講，進退要有據。」事實上，六四32周年前一個月，提出五大綱領的支聯會再次成為箭靶，左派報章圍攻，有名有姓的口誅筆伐、只聞消息的吹風，四面受敵，蔡耀昌強調支聯會一直是合法組織，市民亦有公開悼念六四的權利和自由。「2019年之後，經歷困難同意想不到嘅局面，今年以至未來一段時間會如何係好難想像，但我仍堅信，六四呢個議題喺香港人心目中係唔會消失，我哋亦都一定會重新返嚟維園。」

這天，記者就與狗哥重回他熟悉的維園，站在六四晚上總坐滿有心人的足球場，儘管這天陽光燦爛，蔡耀昌仍難掩一臉感觸。「維園於我係有好獨特嘅感情，無論六四或者七一，我喺維園組織過、參與過嘅集會遊行無數，但令我最感觸嘅一定係每年六四嘅燭光集會，我記得六四1周年，我代表學聯在燭光集會上發言，喺台上見到大批市民晚上嚟到維園，默默點起燭光，嗰時喺香港係從未試過。」

「最緊要進退有據」

那些年，試過坐在足球場做參與者，也試過成為常委，甚至副主席，組織悼念集會；32年過去，六四未平反，但他從不覺得白費努力，只因很多信念、很多美麗的時刻，早植根心裏，莫失莫忘。「試過滂沱大雨，我哋嘅音響同燈光都無咗，但好多市民都唔肯離開，自發喺度唱歌，係非常動人嘅一幕。六四30周年，當時做好多準備工作，嘗試整合歷史，包括我哋嘅主題『人民不會忘記』，成個集會嘅構思，貫穿香港人30年嚟做嘅嘢，盡自己嘅力量做得幾多得幾多，我相信香港人係會記得、歷史係會記得。」

狗哥說，早於89年已立誓，要求平反六四，是此生的志業與追求，亦深信社會運動以至支聯會亦有高低潮。「過去咁多年，支聯會面對好多挑戰，本土派話我哋唔夠本土、年輕人話我哋唔夠年輕，但另一邊又有人話你反中亂港……」夾縫下的支聯會，堅持了32年，從來不容易。「就算係每年嘅燭光集會，人數亦有多有少，但無論幾多人嚟都好，可以嘅情況下都一定會堅持，人手所限或者短時間唔能夠做好多唔緊要，套用華叔（司徒華）遺訓，大有大做、小有小做，最緊要進退有據。」

「毋須取悅所有人」

只是支聯會從來惹火，蔡說不同階段亦面對不同挑戰：「早喺89年，支聯會成立之初，其實已俾北京定性為顛覆組織，當年華叔領導下喺89年6月註冊組織成立，佢老人家好有遠見，成立時已要求一定要有健全嘅架構同透明公開嘅財政狀況。」走過89，到97年主權移交，那些年支聯會同樣面對能否順利過渡的討論，蔡說當年一樣有人吹風，表示不會讓支聯會跨越97。「到03年香港人面對23條立法，如果唔係七一大遊行，可能支聯會都唔可以捱到今日。」

四面受敵，合法組織但「或有機會違法」，如今《國安法》這把刀已在頭頂，由200會員團體組成的支聯會，亦掀起新一波退會潮，儘管前路險阻，社會瀰漫白色恐怖，蔡耀昌說仍會保持樂觀：「89、97、03，支聯會咁多年，早已慣經風雨，呢個時候，最緊要係保存實力。一場運動，並唔係下下都要高潮，退一步唔係懦弱，人少有人少嘅做法，毋須取悅所有人，投身社會運動，就係要不怕孤獨。」面對人手不足，就與理念相近的民間組織合作，又提前在街站派蠟燭，鼓勵市民用自己的方式悼念六四，讓手上燭光遍地開花。

「我哋唔堅持點叫下一代接棒」

90年時任學聯秘書長，又於91、92年多次秘密北上尋訪內地民運人士提供協助，作為見證89民運一代人、被收回鄉卡十幾年的蔡耀昌，直言守住這段歷史責無旁貸：「我係04年先首次參與支聯會常委嘅工作，當時嘅諗法係，我哋呢一代見證過89民運，如果連我哋都唔堅持，點樣叫更年輕嘅一代去接棒？」自04年開始擔任支聯會常委，其後成為副主席和秘書，至今歷時17年，蔡耀昌說，要求平反六四，拒絕遺忘，是他對自己終生的承諾。

1967年出世、九一一生日，就連手提電話最後4個數目字都是8964，中學時因為數學成績好被封「數王」，本科在中大讀數學系的蔡耀昌，數學叻但從政生涯卻不太懂計算，最經典莫如在香港政治本土化浪潮下，向平機會投訴黃店不招待內地人涉歧視而備受批評。自嘲謂是左膠又是大中華膠的狗哥，堅持自己相信的價值，總是沒想過要跟風轉，他亦不諱言，多年來爭取的公義和權利，從來不是「香港人優先」，而是所有被歧視和被剝削的人。

想帶維園燭光照片入獄

只是許諾一生為中國民主奮鬥，套用作家白樺的名句：你愛祖國，祖國愛你嗎？記者問狗哥有冇想過若大學沒遇上89民運，人生走的路會否截然不同？他認真想了一會才這樣答：「歷史冇如果，如果冇89民運，中國以至香港走嘅路都會唔同，2年前六四30周年，主題係『人民不會忘記』，30年嚟平反唔到，但我知道呢30年嚟，好多人一直都好努力，我知道就算幾困難都好，一定唔會放棄。」他說：「過去好多人對支聯會都有批評，覺得行禮如儀，但經過時間洗禮，我知道係可以沖淡好多嘢，不會忘記，並唔係理所當然。」大抵因為這樣，這些年，他總大聲疾呼，不厭其煩，為的是告訴世界，人民並無忘記。

歷史巨輪在轉，今年六四，變數很多，即使身陷囹圄、無法在囚室燃亮燭光，狗哥笑說會考慮帶一張維園集會的相片入獄，只是就算沒相片在手，其實也無所謂：「有啲嘢喺你嘅腦入面，永遠都唔會拎得走。」如果沒入獄，但支聯會未獲批准維園集會則又如何？「那就用其他方式去悼念六四」，不同地點、不同時間，可以做、能做的，都去做。訪問完畢，忽然有點懷念在燭光集會上的蔡式報哀音，可以公開地、自由地，毫無顧慮地行禮如儀，於你於我於香港，彌足珍貴。

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