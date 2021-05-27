【本報訊】警務處國安處長蔡展鵬光顧無牌骨場醜聞繼續發酵，網媒「傳真社」引述多名灣仔街坊指，蔡被揭發在骨場消遣的日期應為3月19日（周五）下午，因當日有街坊目睹便衣探員「掃場」，下午帶走多名女子及證物，懷疑蔡可能於辦公時間光顧無牌骨場。本報就蔡有否涉及違規及是否需進行紀律調查向警方查詢，警方稱沒進一步補充。

本報昨重返灣仔譚臣道勝意大樓，涉及蔡展鵬曾光顧的無牌骨場了解，發現該骨場如早前一樣，由「VIET SPA」改名「Daisy Spa」，記者按鐘詢問但一直沒有人應門。

傳幫襯北姑 「以為冇人知」

「傳真社」指訪問灣仔譚臣道一帶多名街坊後綜合街坊資料，稱警方是在3月19日（周五）中午後巡查VIET SPA，下午約3時帶走多名女子及證物，行動維持四至五個小時。目擊者稱，警方行動期間不見軍裝警員及警車，只見大批便衣警出入。

該社又指，有目擊者當日遇到警方「掃場」，即時用手機發訊息通知親友，據目擊者展示訊息時間為3月19日下午，訊息內容及時間，與各目擊者看到的警方行動細節相符。當日是上班日，若巡查行動在下午進行，蔡展鵬極可能於辦公時間光顧無牌按摩店，有別一直指蔡於午飯時間光顧說法。

另有知情人士稱，當時替蔡展鵬揼骨是一名持香港身份證的北姑，事件曝光後蔡請病假及大假未返國安處。問到何以蔡身為高級助理警務處長竟光顧無牌骨場，知情人士指說：「佢以為冇人知嘛」。