獨居長者於家中發生意外時未能及時求救，失救而死的不幸事件時有發生。有中學生花逾半年時間，利用人工智能（AI）技術研發可實時監測長者的裝置，當系統偵測長者在家中暈倒後，短時間內可以通知長者的家人，以助他們盡快脫離險境。有份參與研發的中四學生胡美娜表示，她們曾到獨居長者家中實地測試裝置，發現於黑暗環境，難以準確辨識長者的動作，未來計劃加入夜視等功能，完善裝置。

萬鈞伯裘書院4名中四女學生胡美妮、胡美娜、李家文及鍾焯琳於前年9、10月開始研發，經歷逾半年時間，成功製作「救及時」裝置，更憑此奪得「滙豐香港社區夥伴計劃2020」的卓越創科精神獎。裝置設有一個鏡頭及微型電腦，利用AI影像辨識技術，透過鏡頭偵測長者，當發現長者躺卧超過10秒，則會播放警號錄音喚醒其注意。若仍偵測到長者仍然沒有任何動作，繼續平躺在地上，即會利用手機應用程式，隨即傳送訊息通知其家人，整個裝置的成本約1,500元。

鍾焯琳表示，她的太公曾是獨居長者，家人經常擔心太公在家中發生意外時，未能及時向家人求救，因而啟發她研發幫助獨居長者的產品。她提到，不少長者會使用平安鐘，若長者意外跌倒時，有機會失去意識或與平安鐘距離遠，未能即時求救。她續說，她們研發的裝置則能以AI影像辨識技術，自動偵測長者情況，「辨識到佢有冇意外，咁就可以發送訊息（予家人），盡快救援長者」。

擬增設實時相片 助家人立刻知悉情況

胡美娜提到，曾到3個獨居長者家中實地測試，其中一名獨居婆婆告訴她們曾在家中跌倒，卻按不到平安鐘求救，幸好有鄰居聽到她的聲音，才獲得幫助。她指出，實地測試發現黑暗環境難以辨識長者的動作，計劃未來加入夜視、心跳監測等功能。她又指，原拍攝數百張不同躺卧姿勢相片以作資料庫，讓裝置學習如何辨識相關姿勢，為了提高準確度，計劃將資料庫相片增至約1,000張，亦研究於發送的訊息增設實時相片，讓長者家人可立刻知悉其情況。

協助她們的教師陸智恆表示，開初憂慮學生對電腦編程的興趣較男同學低，加上電腦知識較男生少，擔心她們未能完成項目。他提到，當指導她們時，女同學比男生更細心及有恆心。他續說，她們努力找出編程中出現的錯處，甚至曾為編寫程式，留校至近晚上8時，「佢哋幾堅持，唔計時間咁做」。

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