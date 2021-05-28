港府為求「谷針」無所不用其極，繼機管局和發展商推「打疫苗送樓」、抽機票等活動後，環境局和環境保護署為推動轄下員工打針，推出「環保同心抗疫盃」，疫苗接種率最高隊伍可參加大抽獎，有機會獲得由首長級官員「私人自願贊助」送出總值10萬元禮品，包括酒店Staycation（宅度假）和本地遊套票、電子產品和餐飲禮券等。

雖然局方指參與比賽屬自願性質，但有公務員批評做法「搞分化」，分隊比拼接種率等於以群眾壓力迫員工打針，未能釋除員工對疫苗安全的疑慮。

首長級官員「私人自願贊助」10萬元獎品

環境局和環保署周五（28日）向員工發內部電郵，指為鼓勵同事接種疫苗，將會為已打針員工舉辦「環保同心抗疫盃」，各組別同事將會分為不同隊伍作賽，在指定日期前接種疫苗比率最高的隊伍可參加大抽獎，有機會贏得總值10萬元禮品，包括酒店Staycation（宅度假）和本地遊套票、電子產品和餐飲禮券等。

內部電郵指出，總值10萬元獎品都是由首長級官員「私人自願贊助」，包括局長黃錦星、副局長謝展寰和環保署署長鄭美施等。

公務員：基本上都係覺得搞分化

港府上月於政府總部設立小型疫苗接種中心，「強烈鼓勵」前線員工打針，但有公務員表示，部門員工接種率偏低，主要是中高層人員響應。

對於環境局和環保署以大抽獎形式鼓勵員工打針，有公務員認為獎品不吸引，「基本上都係覺得搞分化，迫同事互勸打針」，個人不會因此接種疫苗，反指疫苗安全問題和對變種病毒的防禦力令人憂心。

環保署承認舉辦活動鼓勵同事接種疫苗

環保署回應《蘋果》查詢時，承認舉辦員工活動以鼓勵同事接種疫苗，但拒絕回應打針的限期，以及競賽形式是否有違打針防疫的本意。

被問到總值10萬元禮品涉及哪些產品，是否有利益輸送嫌疑？署方未有正面回應，僅指活動禮品由高層同事自願贊助，參與屬自願性質。

署方指，該局人員涉大量前線工作，需與市民緊密接觸，因此鼓勵同事打針，為香港築起群體免疫屏障，令社區盡快回復正常。

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