【本報訊】北京高舉「愛國者治港」旗幟下，港府大舉修例「完善」選舉制度，政權揚言不是搞「清一色」，但又為民主派參選加設新關卡。作為民主派兩大黨的民主黨及公民黨，雖對參選未有最後決定，但從兩黨核心近日言論，顯示民主派參選意欲不大。

新選舉制度下議會直選席位大幅減少，參選人更要取得包括被視為「愛國者」界別的特首選舉委員會五大界別，各界別兩名選委提名方有機會入閘，又加設資格審查委員會審查參選人資格。民主派兩大黨中，民主黨前主席劉慧卿早前提出「屈辱論」，指要民主派向建制派取提名是屈辱，修改選制令民主派參選變得無尊嚴，建議民主派考慮不參選。她之後撰文重申有關觀點，直言「若大部份市民不贊成，我們強行參選便等於自殺」，並擔心「逆民意參選，亦只會鎩羽而歸」。

同為民主黨元老、立法會前議員李華明早前接受親建制派傳媒訪問時透露，中共以不同渠道向民主黨中人發訊息，期望民主黨參選，他亦正向北京爭取讓所有非建制派參選。

民主黨料9月有決定

民主黨內就是否參選意見不一，該黨主席羅健熙表示，黨內會思考議席作用、價值及是否對未來民主運動有幫助，亦會考慮若然不參選能否延續運動，最快9月會有決定。

公民黨雖未有公開表態，惟從該黨主席梁家傑多篇專欄中的言論，可見該黨傾向不出選。梁日前在報章專欄以〈有點綴才完美〉為題，批評特首林鄭月娥說「完善」選舉制度後立法會不會變成「清一色」說法欠誠意、蒼白無力，若民主派參選只是往新選舉制度臉上貼金，「塑造有競爭、選民有得揀的假象，90名議員之中有三兩名民主派，不礙事，點綴一下才完美」。

其他規模較小的民主派政團，據悉中共中間人也多次接洽部份區議員游說他們出選，惟在當前政治形勢下，他們擔心出戰立法會一方面有機會被政權盯上而入獄，另一方面會失去民心，繼而傾向不參選。