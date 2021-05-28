早前，一架從希臘雅典飛往立陶宛維爾紐斯（Vilnius）的客機，在飛越白羅斯領空時，突然被當局以保安理由迫降白羅首都明斯克。據英國廣播公司報道，航空公司Ryanair表示白羅斯最後未有發現所謂「恐怖分子」，卻強行拘捕了白羅斯傳媒NEXTA的記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），並因他曾報道總統盧卡申科的選舉舞弊面臨死刑威脅。

事隔不過一天，白羅官方發出一條「認罪」片段，記者不但聲言自己身體情況很好，沒有受到虐待，更加悉數承認所有控罪，表示有份參與「策劃」在白羅斯的連串反政府示威。如此典型片段，是否似曾相識？不論是銅鑼灣書店的經營者、新疆「再教育營」中的人民，在極權的安排下，都是「安然無恙」地向公眾認罪及悔改，劇情老舊。

近年極權對於記者的打壓及生命威脅，轟動一時的《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉被沙特當局執行「國家級謀殺」及肢解，至今屍骨無存。另外，擔任《日本經濟新聞》的記者北角裕樹，因為於緬甸冒死報道當地示威的情況，結果遭到軍政府關押足足一個月，而按北角的轉述，他在關押期間聽見的慘叫聲、被軍政府當局的言行威脅不絕於耳，當然亦包括簽署一些「認罪」聲明，只因他是日籍記者的緣故，軍政府才不敢貿然起殺機。

作為「第四權」的新聞媒體，素來被視為極權統治的敵人。根據蘇格蘭裔作家Thomas Carlyle在著作《On Heroes and Hero Worship》提到：「國會議員認為議會只有三權，但在記者的角度看來，其實有着『第四權』，而且比前三權更為重要。」所說的就是新聞業界須要在完全獨立、免受消息審查等情況下運作，才可以發揮監督政府、統治階層的重要功能。不過，在極權社會中的媒體，普遍都成了政府的喉舌，例如朝鮮中央電視台、《人民日報》等，透過大氣電波長期渲染對政權有利的信息。

誠然，當香港電台的節目如《鏗鏘集》、《視點31》等因種種審查原因而「被下架」，而節目製作人員如編導蔡玉玲等被判「虛假陳述」罪成，再加上不少新聞工作者在報道反修例事件期間被阻撓，甚至出現警察把個別記者的身份證資料曝露於鏡頭前，足見當局不斷縮窄「第四權」在社會的空間，亦設法禁止不利於政權的訊息在坊間流通。

世界各國極權對媒體的壓迫已是無日無之，現今香港更有《假新聞法》之說甚囂塵上，林鄭亦於早前記者會聲言以此應對「錯誤信息，仇恨言論和謊言」等，而「項莊舞劍，意在沛公」，此法設立目的，除了剷除異己外，還可以是甚麼？

【蘋果論壇： https://hk.appledaily.com/column/onlineforum ，投稿網上論壇可電郵到onlineforum@appledaily.com】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）