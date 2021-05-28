前年11月2日警方突擊搜查灣仔一間Airbnb單位，撿獲138支汽油彈、懷疑汽油彈半製成品及易燃液體等，並拘控四男一女，為反修例運動已知案件中撿取最多汽油彈及半製成品的案件。其中三男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件於區域法院續審。法官葉佐文裁定案件表面證供成立，其中任職裝修學徒的男被告出庭自辯，透露因心儀案中女被告，應女方邀請到涉案單位，豈料單位內已有其他男子，「有少少失望」。當晚他只是玩手機及睡覺，翌日無端遭破門便衣警拘捕。

本案共有五名被告，其中女被告楊泳茹（23歲）及莫禮滔（23歲）早前認罪，判囚三年兩個月。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。鄭丘兩名被告均不作供，亦不傳召任何證人。第五被告黃建棋則出庭作供，稍後並會傳召4名辯方證人。

現年21歲的黃建棋自辯透露，案發時19歲，被捕後一直還柙。他於中三後輟學，先後在壽司店及順豐快遞工作，其後任職裝修學徒。

案發前一晚曾與女被告在單位內獨處聊天

他續指，五名被告之中，他認識最久的是楊泳茹。2019年約4、5月時，他在一個朋友生日聚會上認識楊，當時兩人交換了Snapchat。法官葉佐文疑惑謂：「交換咩話？我唔識呢個。」黃解釋Snapchat是交流平台，他與楊平時會互相發送「限時動態」、相片及對話。

到2019年10月，他當時在北角慧雲峰一個單位做裝修工作。10月31日下午6時收工後，他與友人到旺角閒逛，其間收到楊在Snapchat發訊，找他到灣仔食宵夜。他於晚上11時到灣仔，當時楊稱正在買食物，「佢話有地方食嘢，佢約我冠景樓樓下等佢」。

被問到為何應約，黃稱：「我都想見下佢。因為我對楊有好感，佢約我嘅話，我都會應承。佢約我，我都好開心。」他並指期望與楊「close啲，關係可以親密啲」。

楊帶同食物來到大廈後，帶領他到大廈4樓的涉案單位。黃形容當時屋內打掃得很乾淨，屋內亦沒有人。兩人一邊聊天、一邊吃宵夜。

黃指，當晚楊與他傾心事，內容大部份是「佢因當時社會事件而覺得好唔開心、覺得好困擾」。黃指他大部份時間只是聆聽，「因為我大部份聽唔明，我唔係好熱衷社會事件，一路聽畀少少反應佢咁樣」。

至凌晨4點，他與楊一同離開單位。他在大廈外截的士，直接返回慈雲山寓所睡覺。翌早他本來應到北角上班，但他睡至下午才起床，故沒有上班，醒來後獨自在家中玩手機遊戲《萬國覺醒》。此時葉官稱：「呢個，我知呀呢個。」

以為單位內玻璃樽是收集作回收

至晚上7時，友人約他到荃灣吃飯及飲酒。深夜時他再次收到楊的訊息，約他到灣仔冠景樓。他收到訊息後隨即乘的士到灣仔，直接在冠景樓下車，抵達時已是凌晨3點多。

下車時，楊已經在冠景樓樓下，並有一名他不認識的男生在楊的身旁。楊簡單介紹該男子為「阿威」、亦即本案第三被告丘建威。黃稱當時「有少少失望，以為可以好似前一晚咁，可以單獨見面」。

楊當時手持一個背囊，並著黃幫她拿著背囊，又告訴他單位門口的密碼，「叫咗我同阿威上去先」。到達單位後，他發現單位內比上次多了一些物品，還有一名男子在床上玩手機。黃稱當時並不認識對方，後來知道對方是第四被告莫禮滔。

黃稱，當時曾問莫是否楊的朋友，並稱「又係好唔開心，冇諗過會有咁多其他男仔喺度」。葉官笑問： 「如果開門見到係女仔，係咪就冇乜嘢？ 」旁聽席聞言傳來笑聲。

黃續供稱，當時一開門已看見屋內有兩袋黑色垃圾膠袋，因袋內有很多玻璃瓶，且沒有蓋及全空，「我以為係有人收集玻璃瓶拎去回收」。黃稱，當時他直接問莫：「係咪攞嚟做回收㗎？」惟莫沒有反應，依舊在床上玩手機。黃從袋中拿起兩支玻璃樽，行近莫再問是否用作回收，莫答：「係。」

此時「阿威」稱先走並離開單位，黃說：「得返我同第四被告，我同佢唔係咁熟，氣氛有啲尷尬，所以我去咗洗手間大解。」他並稱在洗手間內「順便打機」，約20分鐘後步出洗手間，便見到楊與一名男子、即本案首被告鄭錦輝回到屋內。

見有人破門驚慌下隨他人逃走

黃稱當時是他第一次見鄭，楊向他介紹稱首被告叫「Sky」，及後楊與另外兩被告坐在床上聊天，「佢哋三個傾一啲關於大學嘅嘢，本來我都諗住搭嗲，但搭唔到，我唔識大學啲嘢」。

於是他坐在另一張床上自己打手機至約凌晨4時。他指當時「自己唔開心，本來諗住係單獨相處，現實好大出入」，加上他事前曾飲酒，已感疲累，故問楊可否在屋內睡覺，「諗住第二朝可以直接去北角開工，瞓覺時間會多啲，唔想好似前一日咁『射波』」。

翌日他終於亦「起唔到身返工」，他繼續瞓覺，卻突然被撞門聲嚇醒，「好大聲， 似有人喺出面鑿緊嘢咁」，令他感到驚慌，他便跟其他人走出露台，「驚出面唔知咩人衝入嚟，諗住離開先再算」。因情況緊急，他赤腳跳到下層單位，並見到有一名外籍男子。黃稱他當時「er咗幾聲」，因為「我英文好差，唔知同佢講咩」。

他遂問其他人：「邊個識英文？ 」他當時想，「諗住其他人可以同佢解釋吓發生咩事，因為我一起身就衝咗落去，我自己都唔知發生咩事」。

該外籍男子隨即開門揚手，示意他們趕快離開。他跟著其他人走，其間莫叫他走入2樓一間餐廳，那時他的右腳因跳下而受傷，在餐廳一角單膝跪下，雙手扶住櫈背。隨後有一名頸掛布罩的男子走近，大聲呼：「你哋喺度做乜嘢！唔好扮嘢！起身！」黃稱不知道男子是誰，其後另一自稱警察的男子來到帶走他接受調查。

案件下月7日續審。

【案件編號：DCCC97/20】

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