前年9月21日屯門遊行演變成警民衝突，19歲男學生被指在前線與警方對峙，早前受審。區域法院暫委法官王詩麗裁定被告暴動及公眾地方管有攻擊性武器兩項罪名成立，指他在前線敲水馬及堵路，反映其角色積極，又指他攜帶行山杖及戴着護膝、豬嘴、頭盔等裝備，「一手持盾，一手持杖，儼如進入戒備狀態，隨時作戰」。王官下令將被告還柙至今早判刑，最終重判男生入獄4年3個月。

現年21歲的被告李浩銘被指當日在屯門屯匯街參與暴動，並管有一支行山杖。

辯方求情指，被告的背景報告內容正面，他向感化主任坦承自己參與暴動，帶同行山杖，並用行山杖敲打水馬，已顯示被告對所作所為有悔意。

另外，被告原本在IVE修讀航空學高級文憑課程，因本案及疫情而中止學業，在餐廳兼職侍應。辯方今稱，被告的飛行夢已因本案幾近幻滅，對他造成很大打擊及懲罰。

辯方呈上近40封由被告、家長與師長等人撰寫的求情信，指被告對事件後果欠缺細密思考；辯方又呈上沙田區議員陳珮明的求情信，陳在信中指透過地區工作認識被告，對被告評價正面。辯方希望法官量刑時能考慮被告年輕，事發時只得19歲，原本沒有案底，亦沒證據顯示被告會襲擊截停他的警員。

暫委法官王詩麗判刑時指，案發現場有200至250名示威者，規模龐大，霸佔路面，令交通癱瘓，更向警方防線投擲磚頭及汽油彈。被告則有備而來，一手持盾，一手拿行山杖，全副武裝，隨時作戰。

被告身處示威最前線，用行山杖敲打水馬，與警方防線對峙，罔顧法紀，破壞社會安寧，法庭絕不容許該等集體暴力行為，故須對滋事者迎頭棒喝，判處阻嚇性刑罰。

【案件編號：DCCC210/20】

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