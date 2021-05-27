香港政府積極鼓勵市民接種新冠疫苗，希望可以盡快達致群體免疫效應，有助控制疫情。但奈何即使政府絞盡腦汁催谷，新冠疫苗接種率仍然距離群體免疫目標尚遠。其中一個主要原因，是市民對疫苗副作用的擔憂，尤其是一些慢性病患者更加擔心疫苗會影響自身的疾病，因而卻步。

新冠疫苗面世不久，雖然有大型的第三期研究數據證實其總體安全性和效果，但疫苗對於不同慢性病患的安全數據有限，政府建議慢性病患者向自己的醫生查詢是否適合接種新冠疫苗，在這段時間醫生們都忙於回答慢性病患者關於可否接種新冠疫苗的查詢。筆者也接到不少乙型肝炎患者查詢，他們擔心疫苗會否影響乙肝病毒的活躍狀況或者肝功能。由於香港成年人口中約有8%是乙肝病毒帶菌者，這確是一個重要的問題。

在兩種香港現有的新冠疫苗之中，復必泰mRNA疫苗已經有詳細第三期研究報告刊登於醫學期刊，所有研究參與者當中有214 位（0.6%）有慢性肝病，疫苗的安全性在這些慢性肝病患者並沒有問題，但絕大部份是輕微肝病患者，包括一些非活躍的乙型肝炎患者（肝功能正常及乙肝病毒DNA< 2000 IU/mL），活躍的乙型肝炎患者則被排除於第三期研究之外。至於科興滅活病毒疫苗，就未有相關的第三期研究資料刊登於醫學期刊。

無論是mRNA疫苗或滅活病毒疫苗所產生的免疫反應，理論上是不會影響乙肝病毒的活躍性，也沒有證據顯示乙肝患者的新冠疫苗抗體反應會有異於常人。香港肝病學會及美國肝病學會皆建議病情穩定的慢性肝病患者，包括非活躍的乙肝帶菌者或者正服用抗病毒藥物的穩定慢性乙肝患者，如果沒有疫苗生產藥廠列明的禁忌症，可以接受新冠疫苗，但新近感染者或肝炎急性發作者則不建議接受疫苗。至於乙肝引致的肝硬化或肝癌患者，更應積極考慮接種新冠疫苗，因為研究顯示這些病人若感染新冠肺炎，嚴重性或死亡率會較高。病人在接種新冠疫苗時不應停止乙肝、肝硬化或肝癌的治療，以免影響病情，接種前需要諮詢自己的主治醫生和討論最好的疫苗接種時間。

任何疫苗皆有罕見的嚴重反應，新冠疫苗也有嚴重過敏等不良反應，但嚴重反應發生率非常低，正如所有醫學決定，當益處大於風險就值得考慮接種。新冠疫苗能有效降低感染率，已經從不少國家國民廣泛接種後的經驗得到證明。當世界還有很多地區要搶購新冠疫苗時，香港市民能夠有足夠的疫苗免費接種，相比是幸運得多了。

香港肝癌及腸胃癌基金會網址：http://www.hklcf.org/

潘冬平教授 香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席