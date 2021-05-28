六四臨近，白色恐怖無處不在。繼醫管局員工陣線後，電檢處周五晚（28日）再派員到職工盟總部，要求交代周六及周日放映六四事件電影《動詞變位》及《天安門》的詳情，包括時間和地點等，並促遵守《電影檢查條例》。職工盟表示，放映會已押後，暫未定確實日期，譴責電檢處以粗暴手持打壓工會的放映活動。

電檢處再就六四電影發信

職工盟周六（29日）和周日將播放電影《動詞變位》及《天安門》，其中《動詞變位》與醫管局員工陣線合辦。職工盟幹事杜振豪接受查詢時表示，周五晚約8時兩名電檢處人員突到訪職工盟辦公室，指從社交網站得悉職工盟將播放有關電影，要求交代放映時間和地點。

杜振豪表示，放映會已抽後，暫未定日期，電檢處人員則向職工盟總幹事蒙兆達發信，重申必須遵守《電影檢查條例》，任何在港上映的影片，均需送檢及取得核准證明書，處方亦有權派員巡查。兩名人員逗留約10分鐘後離開，其間未有拍攝辦公室情況。

杜振豪表示，電檢處人員昨派員到醫管局員工陣線，指放映《動詞變位》疑違法，已預計處方會派員到職工盟。他指，兩齣電影在網上一直有播放，且放映會也旨在討論，難明禁播理據，也反映政權不斷收緊言論自由。他直言電檢條例「好辣」，甚至賦權予人員可檢查參與者的身份證明文件，工會舉辦放映會已越來越困難，需諮詢律師意見。

上月報道：左報建制狙擊播反送中紀錄片涉違法 記協取消放映 職工盟斥「生安白造」

職工盟斥意圖製造執法畫面

職工盟周五亦發聲明，譴責電檢處以粗暴手法壓工會的放映活動。職工盟指，指無論上月21日電檢處派員到職工盟總部，還是昨日到醫管局員工陣線，隨意在工會辦公室拍照和「影大頭」，騷擾陣線成員及職員，都反映電檢處以執法之名，意圖製造「電檢執法」的畫面，不但恫嚇港人守護記憶的活動，更變本加厲監視工會放映活動，與威權國家的電檢制度看齊。

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