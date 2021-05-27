【本報訊】疫情再次成為打壓港人集會自由的藉口。支聯會昨證實，警方以疫情持續作藉口，拒絕向本周日舉行的六四遊行及六四當晚維園燭光集會發出不反對通知書，但未有提及支聯會五大綱領是否違法。支聯會隨即表明提出上訴，強調繼續爭取市民合法悼念的權利；支聯會常委趙恩來表明，自己今年一定會堅持悼念，去年港人已自行在全港遍地開花式悼念六四，相信港人已有足夠智慧以自己方式作悼念。

政府去年以疫情及限聚令為由，首度拒絕支聯會舉行六四燭光集會，之後更對參與集會的民主派人士秋後算賬，控告多人涉嫌煽惑他人參與未經批准集結，部份人已認罪並正在服刑。支聯會今年再次申請舉辦六四燭光集會，前日更與警方商討安排，其間警方問及疫情以及支聯會五大綱領等內容。

未提及五大綱領是否違法

不過，支聯會常務秘書部召集人梁錦威昨證實收到警方回信，警方已拒絕支聯會提出周日舉行的六四遊行、同日舉行的公眾集會及六四維園燭光集會。雖然近日疫情確診數字大幅回落，惟警方指本地應變級別仍是「緊急」的最高級別，又稱限聚令規定公眾地方不得進行多於四人聚集，即使對集會和遊行施加條件，也無助維護公眾秩序及保護他人權利和自由，所以拒絕發出不反對通知書，更警告任何人在沒有合理情況下，明知而參與或繼續參與未經批准集結，舉行、召集、組織、組成或協助遊行等，都屬犯罪。政務司司長辦公室亦向支聯會回信，同以限聚令及疫情等理由，稱不建議舉辦涉及大量群眾、較難控制人數的聚集活動。

不過警方在回信中，未有提及支聯會五大綱領是否違法、亦未有以此作拒批集會理由。早前有親北京人士及傳媒指五大綱領中的結束一黨專政或違港版國安法，警方應以此禁止六四集會及取締支聯會。

保安局局長李家超昨在立會主動回應事件，警告兩項活動都是未經批准集結，指任何人參與、宣傳有關集會都視為違法，恫嚇市民不要以身試法。至於悼念六四及高呼「結束一黨專政」口號會否違反國安法，李沒有正面回應，稱不會討論某些行為是否違反國安法，同時覆述國安法條文，指若違法涉國安法，必會嚴肅處理。

支聯會上訴爭取合法悼念

支聯會昨表明將按《公安條例》提出上訴，期望盡快獲安排聆訊，讓市民可在合法及安全情況下悼念，強調悼念六四是港人過去31年的集體回憶，會繼續爭取市民合法悼念的權利。

支聯會常委趙恩來接受本報專訪時，率先表明今年亦一定會堅持悼念六四。至於警方如反對六四集會，港人還能如何悼念？他相信經過多年來的經驗，港人會有足夠智慧以自己的方式悼念。他又留意到不少港人去年六四亦沒有進入維園，改為自行在全港不同地方悼念，結果遍地開花，達至把民主種子由維園散播到社區每一個角落的效果。

對於近日不時有建制派人士「放風」，指支聯會綱領違《國安法》，趙認為只是個別人士想為政府「試水溫」，除非官方作出清楚定性，否則支聯會不應考慮作任何調整，認為在政府現時的限制，與港人因恐懼自劃紅線之間，「其實仲有好多嘢做到」。

台灣陸委會昨形容禁止六四集會是「昨是今非的作法，輿論普遍無法認同」，呼籲港澳政府落實《基本法》，保障港澳民眾言論、集會等自由，勿再緊縮人民自由表達意見的空間。