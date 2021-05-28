教育局日前再公佈4個科目的國家安全教育課程框架，其中初中歷史科要求將香港殖民管治時期華人受到不平等對待，及歐洲殖民擴張為中國人民帶來的苦難等列入課程內容，以「強化學生對國家民族的使命感和責任心」。教聯會副主席鄧飛聲言，現時學生在中史科缺乏「情感教育」。教協會長馮偉華反駁稱，歷史是學術判斷與討論，不能因培養情感而重新演繹史實。

教聯會副主席鄧飛今早（28日）出席港台電台節目《千禧年代》時稱，教育局對初中歷史科、生活與社會科、高中歷史科及經濟科所設的國安教育框架清晰，又指框架並非增加課程內容，而是用國家安全的角度詮釋原有課題。他認為新框架下的師訓「無論點都會有」，但預料不會對教師造成太大負擔。

鄧又批評，現時中史科的教學方式過份強調中立與抽離；學生研習時像第三者旁觀事件，「同學習緬甸歷史、印度歷史冇乜分別」，而非如中國人或中國香港人般角度去學習，令科目缺乏「情感教育」。他又指，歷史科也希望學生站在全人類角度看待歷史事件，現時的科學研究亦非完全不近人情，認為科目若沒有情感教育，將令學生「過於無情」。

不過，教協會⻑馮偉華認為，國安教育框架將擠壓不少科目的課程內容，增加師生負擔。他又稱，歷史科目是建基於史實下的學術判斷與討論，許多史實早已「一錘定音」，教師不能為培養學生的特定情感，而用另一方法重新演繹歷史事件來龍去脈。

「離地」鄧飛建議師生邀約訪問董建華

前特首董建華早年曾稱時任國務院副總理錢其琛以「不符一國兩制」為由，拒絕於97年亞洲金融風暴期間出手協助香港。有關說法被指與經濟科國安課程框架中，要求學生借事件了解「國家在事件中對維護香港繁榮安定的重視和支持」的觀點不符，鄧飛今早回應事件時稱，有關說法屬傳媒報道，未必是事實之全部，他又反建議師生可借此機會，邀約訪問董建華完成相關專題研習，不過節目主持蕭洛汶笑言，此學習方法「唔係個個得㗎喎但係」。

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