警方於2018年在西貢拘捕一名七旬槍癡，從其住所客廳及浴室搜獲18支手槍和長槍，以及近兩千發彈藥。有數次無牌藏槍前科的七旬漢早前認罪，今在高等法院面對判刑。法官李運騰指被告多年來一再重複犯案，無視法紀，雖然他患有執著強迫症，無法控制收藏槍械的欲望，但醫生指可以治療，反映被告只是不願自制，本案行為對被告居住地區以至整個香港的治安有嚴重風險，最終判監6年2個月。

被告劉以禮（73歲）承認無牌管有槍械及彈藥罪，控罪最高判監14年。他有5次同類定罪記錄，分別於1966、1977、1984和1999年判刑，最後一次判監3年。

辯方指被告從事潛水工程長達50年，協助過大型建築工程，1971年熱心參與佛山號載客輪船翻沉海難的打撈和搶救工作。辯方呈交由被告僱主和僱主的行政會議成員友人撰寫求情信。辯方指被告純粹收藏槍械，沒意圖使用，每日放工回家會拆散和重組槍枝。

被告：我都控制唔到自己，畀次機會我啦

辯方呈交精神科報告，指被告早於1998年已確診患有執著強迫症，直到去年仍未消除，不過有方法讓被告戒除藏槍嗜好，故重犯機會低。法官則指，換言之被告過去十年八載大可戒除，「醫生話想戒可以戒得甩，即係佢唔想戒啦」。辯方強調被告現時願意接受治療。

案情指警方於2018年10月25日搜查被告住所，在客廳雜物堆中搜獲14支手槍、一支左輪手槍和一枝長槍，均放在膠盒內，並有1,973枚彈藥放在金屬箱內，另有槍管、滑架和槍閂等零件。此外有兩支長槍放在浴缸雜物堆中。其中兩支槍不能使用。

被告即場承認藏槍謂：「我都控制唔到自己，畀次機會我啦。」他錄口供時自言是槍迷，收藏興趣「好難戒得甩」，但從沒展示、出售或使用槍械。惟他沒有透露槍械和彈藥來源。

法官判刑時指，被告沒有隨身攜帶或意圖使用槍械，惟他把槍放在家中當眼處，沒有上鎖，更有兩支隨便置於浴缸，不算妥為收藏，易被歹徒取得。而且槍械與彈藥相距不遠，潛入寓所的有心人要上彈並非難事。法官認為被告的行為對治安構成重大風險，基於一再重犯而加刑阻嚇，認罪減刑三分一，再因被告年邁「法外施恩」扣減兩個月刑期，最終判監6年2個月。

【案件編號：HCCC327/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）