陪月員成為近年熱門工種之一，24小時當值的星級陪月員更天價8萬元薪金，陪月員除照顧初生嬰兒，亦為媽媽進補調養，不過質素參差，當局缺乏監管，在投訴無門下，有新媽媽花了錢後仍只能「靠自己」，紛紛在網上公開「黑心陪月」劣行，警惕其他媽媽。

現時一般資深陪月員8小時工作，月薪由24,000元起，具經驗、口碑好收費可達32,000至38,000元，且極為搶手。不過有部份陪月員質素麻麻，不少親子網站或媽媽谷成為一眾媽媽公開陪月「黑歷史」渠道。有媽媽聲稱在BB房裝置隱蔽鏡頭，竟發現陪月員餵奶中途用兩手捉實幼嬰頭部打轉，過程歷時七秒，質問下陪月員稱這是「掃風」，更堅稱手法無問題。

亦有媽媽指控陪月員將嬰兒放在飯桌換片，之後離開與外傭「打牙骹」，疏忽嬰兒安全。僱主質問陪月員：「你咁樣放佢喺枱好容易跌佢落地喎。」對方竟理直氣壯說：「咁梗係啦BB 識郁㗎嘛。」全無歉意。

中介吹噓經驗 宜面試時多了解

僱員培訓局雖有開設陪月員證書課程，但有超過20年經驗的資深陪月員謝燕飛指，市場需求大，但質素未必有保證：「有好多新入行嘅陪月員靠中介公司搵工，中介會吹噓佢嘅經驗，請咗新手就會覺得名不副實。」

她又指，有中介公司會推出進修課程，「呢啲證書可能讀兩個鐘，或者畀錢都有張證書。」認受性相對較低。飛姐承認，沒有明文規定要有專業證書，未修讀過相關課程的陪月員亦能魚目混珠，加上政府沒有規定一定要有相關資格，出事亦難以追究。

香港家務助理總工會組織幹事梅錫智亦指，除陪月員外，現時業內陪月中介亦良莠不齊，他認為中介應根據《職業介紹所規例》領取牌照，受勞工處監管，「好多中介就咁喺社交平台開個page就做生意，到出事時就人間蒸發。」他提醒新媽媽在面試時要了解陪月員資歷及背景，又或出些問題「考考佢」，避免工作後才發現貨不對辦。