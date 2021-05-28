港台節目《議事論事》因播放六四長跑片段，該集播出後被抽起，最新一集亦改由外聘製作團隊負責製作，由無電視製作經驗的港台前中文台長何重恩監製。今晚（28日）播出的節目片段顯示，節目主持人被大換血，由親建制派的前區議員伍婉婷、前無綫收費電視行政總裁楊振耀和時事評論員尹志強接手，取代原本的主持人公民黨余若薇、立法會前主席曾鈺成和主播陳月慧。

清一色訪問建制派

最新一集《議事論事》今晚8時於港台電視31台播出，主題為香港抗疫工作發展，和逐步淘汰含微膠珠產品，內容清一色訪問建制派立法會議員的意見，和引用其議會發言等，包括民建聯主席李慧琼、自由黨鍾國斌。

節目下半段由3位主持人互相談論時事，講及香港迪士尼樂園的業績表現，和雙程證內地居民免費在港接種疫苗的事宜。尹志強指，主題樂園「唔達標係正常」，因所有指標都無法預料時局發展，認為香港迪士尼樂園「生不逢時」，遭逢上海新建迪士尼帶來競爭和疫情等挑戰。

伍婉婷則擔任「醜人」反駁，指對迪士尼表現不達標感到失望，但認為園方着重改革和多媒體發展，亦有照顧草根和基層市民需要。

主持齊讚雙程證可免費打針 譏公眾「政治上腦」

對於港府宣佈，向持雙程證內地居民和難民提供免費疫苗接種服務，二人異口同聲讚好，認為抗疫面前人人平等，並毋須要收回成本，又提醒政府做足準備，避免因語言溝通障礙「甩轆」。

最後，節目以主持人互相「鬥嘴」草草收尾，楊振耀提到，坊間有意見指，應只容許持雙程證人士接種國產的科興疫苗，他諷刺公眾不應「政治上腦」，「或者唔需要講得咁白，同人講，『不如你打外國嗰隻疫苗呀，內地政府唔會追究你呀』」，伍則回應「呢個太陰謀論啦，楊Sir」，節目便匆匆結束。

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