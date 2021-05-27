牆內日子絕不易面對，當中艱苦與難受超越牆外我們的想像，不時有讀者來信分享心靈雞湯，有來自信仰的鼓勵，也有來自人生經歷中的智慧，都是希望牆內手足在當下逆境中能更有力量面對，並知道有人會一直為你們打氣。

轉眼間6月將至，當權者千方百計阻止象徵良知的燭海燃亮維園，但我們未敢忘記，深信燭光在那夜仍必會照遍這城。有讀者又非常貼心，來信整理出6月將迎來生日的部份牆內手足和義士名單，願他們內心平安，在牆內繼續保持身體健康。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出）

希望思念能化為祝福

致還柙、在囚的朋友：

日子的意義，對大家也有所不同，當中或喜或悲。有些人可能希望某些日子永遠消失，但各人心中總有一些特別的日子，代表着抹不去的回憶。6月將到，47子案中居然有十位是於這月份生日（我只能找到40位的生日，亦希望網上找到的資料是正確），是6月份出生的人較正義嗎？在此祝願馮達浚、AY、尹兆堅、Lester、戴教授、JT、阿廷、區軒、彭卓棋、Jimmy，各人平安，也要感謝這天有你們的出現。十字國的步行者敬上註：六月之星還有天琦，希望大家對各位的思念能轉化為對他們的祝福。

（編按：馮達浚及戴教授生辰應在7月）

撐住，無論身體同心靈

手足：

您好！近況可好？真係_up廢話，失去自由，含冤入獄，何好之有？最近睇緊陳健民教授嘅獄中書簡，即使喺人來人往嘅黨鐵，都睇到喊，真係冇用！但陳教授以溫柔謙卑，活在當下嘅心去面對逆境，嗰份胸襟令人敬佩，更令人心痛！

喺外面嘅人好難體會你喺入面嘅感受，但請你容許我喺精神上陪伴你，畀機會我認識你，畀我牽掛住你，畀我為你打氣，接受我無限嘅祝福……

最近每日都好似睇趣劇咁，每日都挑戰正常人嘅認知底線，考驗香港人嘅容忍程度……

我真係好期待年尾嘅投票日，以真香港人特性， 一定好有趣！早排為咗懲罰阿布泰，長龍處處，唔係為買嘢，而係為畀錢，你話香港人係咪儍Q咗！與其話我哋鍾意排隊，不如話我哋夠雷同錢多！

4月15日係國家安全教育日，看到成班細路拎住啲玩具槍喺黨鐵佈景車廂內玩耍，你可以想像到啲乜？國安教育嘅嘢真係識條鐵咩？ 好慶幸我一早讀完書，仲係冇下一代，否則真係唔識教！

最近煲緊一套由綾瀨遙主演嘅日劇叫《天國與地獄》，內容係熱血女警同富豪殺人犯交換咗靈魂，彼此互相牽制，女警梗係想將殺人犯繩之以法，但拉佢等於將自己送入監獄，兩個人嘅張力非常有趣，我好鍾意綾瀨遙，靚女係人都鍾意啦，但呢套戲入面，我更欣賞演殺人犯嘅高橋一生，佢模仿綾瀨遙嘅神韻又帶兇狠，真係演得好好！難得可以睇警匪片，因本地嘅……算罷啦！

好似好多廢話，喺荒謬嘅世代，真係要保持一份on__至可以生活落去！我好鍾意一個畫牛牛同豬豬嘅漫畫家，叫觀賞用watchit comic有機會希望可以傳啲佢嘅畫畀你笑吓，真係笑中帶淚，舉起中指！

有冇悶親你？無論點，叫你撐住好似好廢，但真係要撐住，無論身體同心靈！加油！大家都要加油！

Miffy