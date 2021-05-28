香港選舉制度經「完善」後，民主派參選之路變得更難行。今年3月，民主黨通過成立「內地及政制事務專責委員會（下稱內政委）」，旨在知己知彼、減少錯誤、認清大勢。據悉，內政委成員約有10人，主席由民主黨主席羅健熙擔任，不過一切仍要待民主黨諮詢過地區支部後，留待下月敲定。

民主黨會否再派人參選問題，羅健熙已表明要留待9月會員大會決定。而民主黨中委會於今年3月就通過成立內政委，有份籌組內政委的民主黨副主席梁翊婷當時指，成立內政委目的是「喺大時代下，希望行清楚每步棋，咁要知己知彼，減少錯誤，要認清大形勢，睇清楚而家發生咩事」，譬如了解中共思維、想法，「有技巧地睇」中共官方文化、人大政協兩會決策等。

有民主黨中人透露，蘊釀兩個月下來，黨內有部份人贊成成立內政委，也有部份人對內政委有保留，譬如質疑是否有迫切性、未就此事諮詢過黨員等，也有人覺得若成立內政委就要設下底線，知道甚麼可做與不可做。

因此為謹慎起見，暫時傾向由羅健熙擔任內政委主席，至於內政委副手人選則可以商討，同時會做好充份諮詢，徵集各地區支部有關內政委細節的意見，然後再交由中委會決定。

胡志偉尹兆堅已辭中委

提到民主黨中委會，原來繼因為初選案被還柙的林卓廷辭去副主席後，胡志偉和尹兆堅也已辭去中委，民主黨下月會就兩個中委出缺舉行補選。

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