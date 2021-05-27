【本報訊】「完善」選舉制度修例通過，之後政圈大事當然是三場大選，而最後一場就是明年3月特首選舉，日前有報道指，曾被特首林鄭月娥稱呼作「世姪」、民建聯副秘書長葉傲冬將出任政制及內地事務局副局長，有分析認為林鄭此舉或許為箍實特首選票。

政制局前副局長陳帥夫今年2月辭職，空缺懸空至今，最新消息是現年40歲的葉傲冬有機會上位。葉傲冬昨日就消息回應有線新聞查詢稱，現時他專注於自己工作，對傳聞沒有其他回應，將來若有合適崗位，他也願意承擔及服務，特別是可以服務香港或國家的崗位。

民建聯主席李慧琼昨日被問到葉傲冬傳獲相中任副局長時表示，如政府有需要，該黨能提供人才加入政府為社會服務，但至於有關葉的傳聞，她暫時不作回應。李慧琼又指，暫未有收到葉請辭該黨副秘書長一職，稱不便回應事件細節。

政界料林鄭箍特首選票

葉傲冬出身左派政治世家，父親為前市政局議員兼前油尖旺區議會副主席葉國忠，伯父是行政會議成員兼港區人大代表葉國謙。

葉傲冬曾任油尖旺區議會主席，現在是民建聯副秘書長，年前敗選區議會後，重返《文匯報》出任助理總編輯。

林鄭早前在自己主持的節目《選委界別分組面面觀》中訪問過葉傲冬，又稱呼對方「世姪」，自言「睇住葉傲冬長大」。有政界人士分析，今次任命或與林鄭覬覦民建聯選委票有關。