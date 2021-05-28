今個五月，多個本地藝壇盛事接連舉辨，社交平台上充斥各個展覽的「打卡」照片。五月即將踏入尾聲，商場K11 MUSEA決定延續藝術熱潮，舉辦藝術活動Art Karnival，引入多個藝術作品，好讓大家繼續留港也能「打卡」做「藝文青」。

今次活動設多個「藝術打卡熱點」，其中包括參照古希臘神像的大型超現實藝術裝置《Rose’s Allure》。別以為藝術品一定要遠遠觀賞，這個藝術裝置則充滿互動。與古希臘雕像的嚴肅和神聖形象不同，市民只要在消費滿指定金額，即可在《Rose’s Allure》摘取一支玫瑰，充分體驗反轉玩味。

而其中最「打卡able」的定是這個8.5米高巨型長莖玫瑰裝置。作品由德國著名女藝術家 Isa Genzken以鋼材、鋁及漆器製作，坐落在海濱長廊，更顯浪漫。而作品更是首次在亞洲亮相，有興趣的市民，可於6月初到K11 MUSEA先睹為快。

除了以上大型作品，適逢今年為「抒情抽象」之父（Lyrical Abstraction）喬治．馬修的誕辰100週年，公眾只要到商場6樓的《戲墨狂想曲：喬治．馬修回顧展》，便能欣賞到其於1950到1990年代間創作的重要作品。

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