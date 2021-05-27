【立會三讀】

【本報訊】立法會共花約不足12個小時，以40票贊成、2票反對，三讀通過「完善」選舉制度修例及政府提出的369項修正案。多名建制派議員在修例通過後拍枱以示支持，國務院港澳辦、特首林鄭月娥亦發聲明支持，但投反對票的議員擔心修例禁巿民呼籲投白票，很易令人誤墮法網。民主派批評修例減少市民在選舉中的參與，對邁向真正普選是倒退。美國國務卿布林肯批評中國政府續拆毀包括立法會在內的香港民主制度。

立法會昨晨續審議《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，前日並無支持草案團體到立會聲援，昨終有四名自稱元朗熱心愛國人士「示威」，但僅叫喊數分鐘「支持完善選舉制度」就離開。

會上建制派繼續表態支持，以及藉發言批評民主派及反修例人士。保險界陳健波指香港學生長期被西方教育洗腦，鼓吹社會攬炒、企圖衝擊香港管治，相信北京「完善」本港選舉制度後，有助阻止反對派利用議會平台「禍害香港」 、加快落實行政主導。民建聯主席李慧琼指，修例後將再無反對派阻撓，亦再無拉布和激進反對派抹黑，相信香港明天會更好。

羅健熙：普選路向倒退

何君堯炮轟要求退出醫學及衞生服務界選委的紅十字會，斥做法屬政治表態，沒為香港重回正軌出一分力，更嚴詞反問：「難道你想睇到香港被攬炒，然後（紅十字會）可以繼續攞到血，繼續造福人群咩？絕對冇可能㗎。」

投反對票的「熱血公民」鄭松泰表示，擔心修例後任何人公開呼籲投白票均會犯法，巿民很容易誤墮法網，認為國安法已訂立條文針對操控選舉，政府毋須在《防賄條例》另立相關條文，又批評政府修例禁止巿民公開呼籲投白票，「猶如用大炮打一隻蚊，真係不相稱囉」。

政制及內地事務局長曾國衞回應時指，「完善」選舉修例通過後將為「愛國者治港」提供堅實制度保障，未來10個月當局將籌備選委會、立法會和特首三場重要選舉，當局會與選管會、選舉事務處和廉政公署通力合作，務求令各項選舉安全、有序和如期進行，便利巿民投票。草案在全部建制派40票支持、鄭松泰和醫學界陳沛然兩票反對下，獲三讀通過。

國務院港澳辦發言人發聲明，指立法會高票通過修例充份體現特區政府、立法會和社會各界維護憲制秩序的責任擔當。林鄭月娥發新聞稿表示歡迎修例獲通過，形容是「一國兩制下確保愛國者治港具重大標誌意義的時刻」。

美國國務卿布林肯昨在Twitter回應香港選舉改制，批評中國政府續拆毀包括立法會在內的香港民主制度，重申與港人站在一起。

民主黨主席羅健熙指，修例將減少市民在選舉中的參與，認為對邁向真正普選的路向是倒退，相信民主派人士或支持者會感失望。至於民主黨會否參與來屆立法會選舉，他重申要待9月會員大會決定，冀公眾給予空間討論，又透露部份黨友被本港及內地建制人士游說參選，但認為無人能保證民主黨可通過資格審查委員會的審查，強調民主黨不會輕易被外界聲音左右。

「京圖推銷香港模式選舉」

時事評論員劉銳紹認為，新選舉方式下會出現新建制、舊建制競爭，利益關係變得複雜。他認為北京一定游說屬意的民主派參選，「形象好、背景好，有可用價值」，但民主派即使日後在直選取得超過10席，在全體90席中可發揮效用極少，又提醒港人應認清中國希望向世界推銷「香港模式」選舉，選民如何選擇應認清政治實況。他擔心日後選民登記會否要求申報是否持外國護照，因早有建制派提出持外國護照不能做選民。