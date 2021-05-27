特區政府為咗谷人打疫苗，可謂乜方法都用，特首林鄭月娥仲出聲叫私人機構幫手，畀誘因吸引市民打針，結果機管局就搞打疫苗有飛機票抽獎，仲有人叫政府搵姜濤幫手宣傳打針，不過姜濤就未有，超人李嘉誠就自動幫手宣傳打疫苗，仲話打完後覺得「不疫樂乎」。

醫生滿意抗體指數

92歲嘅長和系創辦人李嘉誠上月16日接種第一劑復必泰疫苗、今個月7日接種第二針，兩針都喺養和接種。李嘉誠基金會專頁噚日就上載超人打疫苗嘅相，之前超人打第一針後，已經發帖文話「我今天打咗疫苗，你打咗未？」今次張相就係打第二針，仲有佢完成晒疫苗接種後發出嘅證書。

基金會喺帖文話，李生抗體指數令醫生滿意，引述超人感謝大家對佢嘅關心，仲講咗句：「不疫樂乎，阿彌陀佛！」原本政府提供嘅打疫苗注意事項入面，特別提長者組別、85歲以上人士唔好預約，有慢性疾病、嚴重過敏史、對多過一種藥物類別過敏嘅人，應該先諮詢家庭醫生或專科醫生先打，𠵱家92歲嘅超人打完兩針，仲話醫生滿意情況，透露超人身體情況十分健康，打完疫苗完全冇事。

其實超人嘅紅顏知己周凱旋，早排都去咗養和打復必泰。超人大仔李澤鉅因為係政協，估計年初去開兩會前，應該已打內地國藥集團生產嘅疫苗，而李澤楷喺旗下電盈股東會自爆「已打兩針」，現場消息話佢「同爸爸一樣」都係打復必泰。

李八方