【本報訊】香港寬頻懷疑發生職場欺凌事件，有前員工聲稱向管理層投訴上司後，被公司以「不能合作」為由解僱，另有前員工控訴指遭上司多番針對，甚至被要求染黑頭髮，兩人事後飽受精神困擾，出現抑鬱。工會認為事件反映香港寬頻未有採取合適行動解決職場矛盾，促請香港寬頻正視。

上司扣食飯時間 要求染髮

於香港寬頻後勤部門工作的郭女士控訴上司向她提出無理要求，包括要求她將啡髮染回黑色，多次在公開場合批評她的工作表現及學歷，並尅扣食飯時間。她後來依機制投訴上司，但未有被保密，上司得知事件後拍枱怒斥郭「篤背脊」。她丈夫謝先生指，事件令她飽受精神折磨，確診適應障礙、創傷後遺症及抑鬱症，最終由12月休假至今。

香港寬頻銷售部門前員工蔡先生表示，有感團隊工作分配不均，去年中向上司投訴但不獲受理，其後人事部承諾於今年1月發表事件的調查報告，惟公司1月4日卻以「不能合作」為由將其解僱，調查報告最終不了了之。蔡先生事後患上焦慮症及抑鬱症，嚴重影響生活及工作能力，被解僱後一直未能工作。香港資訊科技界主席鄧卓文批評香港寬頻未為員工提供足夠保障，促請作出合理交代。

香港寬頻稱跨部門組成的專責小組已完成涉及郭女士的調查，部份獲證據支持，相關人員已按調查結果及公司紀律規定接受適當的紀律處分。而香港寬頻解僱蔡先生源於其持續向不同同事謾罵和滋擾，公司已透過律師正式要求他停止發表或引導他人發表虛假及具誹謗性的聲明。

勞工處則關注事件，指如能證明僱員受到的損傷是與其工傷有關包括精神創傷，僱主一般要負補償責任。