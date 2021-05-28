屯馬綫啟德至紅磡段全綫通車在即，勢再衝擊小巴和巴士載客量。據了解至少有2條巴士線很大機會取消。有小巴營辦商直指保守估計生意跌兩成，但由於鐵路站要步行，市民的乘車習慣仍有待觀察。區議員指近日已發現有過海巴士減班次，盼九巴公司勿以「陰乾」形式逐步縮減乘車服務。

九巴40條路線受影響 286M及85B或取消

據了解，九巴有約40條巴士路線會受到通車影響，其中2條巴士線很大機會取消，一條是286M馬鞍山至鑽石山循環線，另一條85B來往沙田秦石邨至土瓜灣落山道。同樣受影響的還有來往尖沙嘴、紅磡站、何文田的專線小巴8號線，營辦商合發小巴負責人謝卓余指，以往經歷多次鐵路通車，但今次影響最深，雖然疫情緩和，但市面餐廳仍普遍早收，6月後學生放暑假再少一批客源，料通車後生意保守跌兩成，不過他認為小巴優勢是點到點，不同鐵路站去月台要步行一大段路，估影響有待觀察。他亦形容小巴車費已不貴，沒有多少議價空間，幾乎「平過巴士咁滯」，「巴士都做唔住，你都明啦」。另一個經營紅磡至土瓜灣的小巴營運商更悲觀估計生意跌6至7成。

區議員籲勿「陰乾」巴士班次

九龍城宋皇臺區議員楊振宇指，街坊固然歡迎有鐵路選擇，但步行至月台需時8至10分鐘，土瓜灣居民多年來依賴小巴和巴士出入，不希望因鐵路出現少了乘車選項。他續指近日過海巴士線101班次變疏落，一日大約少2至3班車，縮減服務沒有諮詢，僅單方面知會。他希望運輸署和巴士公司盡量把整個路線重組提上區議會討論，勿單方面逐條路線「陰乾」。

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