本港連續兩日零確診，沒有錄得輸入及本地個案，不過早前卻錄得4宗本地源頭不明個案，及1宗可能本地個案，患者均由外地返港。香港大學微生物學系講座教授袁國勇向《蘋果》表示，因相關個案病毒量太低，未知能否能進行整個病毒的基因排序，相信患者是之前已感染，而長時間間歇性釋放出低病毒量。他相信本港已達清零。

本港昨日及今日沒有錄得輸入及本地個案，但之前錄得1宗可能本地個案，29歲外傭（第11831號個案）於4月底由印尼抵港；另外4宗被列為本地源頭不明的個案，39歲印傭（11833號個案）2月中由印尼抵港、46歲菲傭（11834號個案）4月初由巴基斯坦返港、43歲巴基斯坦籍地盤工人（第11835號個案）3月中由巴基斯坦返港，37歲菲傭（第11836號個案）3月中由菲律傭來港。除了11836號個案的CT值少於30外，其餘患者CT值都是30或以上，即病毒量較低，而且最少3人入院時已有抗體，顯示可能之前已感染一段時間。

據悉，衞生防護中心正安排進行患者的病毒基因排序，再進一步確定是否源頭不明本地個案。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，因患者病毒量太低，未知能否進行整個病毒的基因排序。對於患者病毒量低、有外遊紀錄，部份人入院時已有抗體，暫時密切接觸者沒確診，應屬本地個案或輸入個案，袁指，相信患者之前已感染，而長時間間歇性釋放低病毒量，他相信本港已清零。

衞生防護中心昨日修正印裔男（第11643號個案）衍生的變種病毒群組，屬與輸入個案有關連的個案。雖然於5月15日確診的4歲男童（第11822號個案）雖被列為源頭不明本地個案，但袁國勇早前表示，相信該男童今年1月已受感染的機會較大，因其病毒量低，無法進行整個病毒的基因排序。若不計算該4歲男童個案，即對上一宗源頭不明個案於4月23日確診，而對上一宗與本地個案有流行病學關連個案，是於4月28日確診。

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