【本報訊】自港版國安法生效後，支聯會能否繼續舉辦六四悼念集會，以至是否會被政權取締，一直備受關注。親北京人士早前不斷指支聯會的綱領觸犯國安法，呼籲泛民跟支聯會切割。社民連前主席陶君行昨晚在網台爆料，指民主黨元老、支聯會常委張文光今年3月，曾親自勸說支聯會副主席何俊仁，提出解散支聯會以「保護手足」。本報曾聯絡張文光，至截稿前未獲回覆。

稱保護手足

陶君行昨晚聯同時事評論員劉細良，一同主持網台節目「城寨特輯」，當中除提及民主黨是否參選的問題，更稱獲悉有人在民主黨內部要求提出解散支聯會；陶君行繼而點名指，稱本身是民主黨元老的支聯會常委張文光，今年3月，即支聯會副主席何俊仁尚未被還柙入獄前，親自到對方辦公室，游說「不如解散支聯會」，「美其名就話保護支聯會嘅手足，兄弟姊妹，唔好呢個時候俾人拉」。本報昨曾致電及以短訊聯絡張文光，希望求證有關傳言，惟至截稿前均未獲回覆。

支聯會並非首次被勸說解散，事實上過去逾30年，北京不時想把支聯會消滅。其中1997年回歸前，候任特首董建華曾約見已故支聯會主席司徒華，向對方提出要求停辦六四悼念活動；回歸後兩年，更連續兩度約見，着華叔「放下包袱」並解散支聯會，結果遭華叔狠拒，結果解散不成，針對支聯會的打壓即開始紛至。