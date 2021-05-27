【本報訊】林鄭政府全面禁絕六四的紀念活動。醫管局員工陣線上周六及明日分別舉行放映會，播放兩齣六四事件電影《我畢業了》及《動詞變位》，惟被電檢處指涉嫌違反《電影檢查條例》，要求工會提交資料。處方人員登門調查期間，有人疑未經批准拍攝工會辦公室的環境及職員相片，工會成員要求刪相之際，有關人士報警。工會強烈譴責事件，質疑國家機器聯手打壓民間關注六四事件。

被要求刪相突報警

數名自稱電檢處人員昨午約6時突然到訪工會位於尖沙嘴的辦公室，並出示一封電檢處信件，聲稱工會本月22日及明日的電影放映會涉嫌違反《電影檢查條例》。

信件稱，電檢處接獲公眾查詢，提及工會向會員「上映」影片，而影片未根據《電影檢查條例》獲發核准證明書或豁免證明書，提醒工會違反規定即屬犯罪，可處20萬元罰款及監禁一年。處方人員更要求工會提供明日放映會的資料，包括上映時間及地點，以配合巡查。

其間，一名人員被發現疑於辦公室內拍攝，惹工會成員不滿，質疑人員未經批准於私人地方拍攝，有關舉動亦不符合電檢處蒐證需求，要求刪除相片。該人員稱須先請示上司，其後卻突然報警。工會成員多番詢問報警原由及要求出示電檢處證件，但都不獲回應。

工會指，警員到場後，工會表明要求相關人士刪除照片，但該警員表示「你哋開得門人哋就可以影相」，其間該批電檢處人員已離開。有警長稱工會成員可以透過報案編號了解事件，事件擾攘近兩小時。工會強烈譴責電檢處及警方處理手法，質疑國家機器聯手打壓民間關注六四事件。

本報昨日未能聯絡電檢處查詢事件。警方回覆指尖沙嘴警署昨晚約6時43分接獲一名42歲男子報案，聲稱執行公務期間有人不合作，要求警方協助。警員到場後將案件列作「糾紛」，無人被捕。

《我畢業了》及《動詞變位》講述六四事件後的影響，後者已成中國禁片之列。兩場放映會只容許工會成員出席，工會強調，放映會只是播放YouTube影片，不理解如何違反條例，工會將再商討明日放映會的相關安排。

大律師黃宇逸認為，關鍵在於如何詮釋條例中「上映」二字，要視乎實際的放映地點和性質。黃坦言有關法律可說是「好嚴苛」，認為若只是播放網上片段都要「攞牌」，有機會是對《基本法》所保障的言論自由的不合理限制，若當局如此應用條例，被控者可以此作抗辯理由。