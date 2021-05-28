本港COVID-19疫情持續緩和，政府亦繼續為疫苗接種率全力「谷針」，早前港府宣佈疫苗接種計劃將覆蓋持「雙程證」留港的內地居民及難民，並可於周五（28日）起登記；另信和與華置同日宣佈聯手推出「打疫苗送樓」，已接種者可參加大抽獎，獎品包括一個價值1,080萬單位。雙管齊下，令中國科興滅活疫苗周五單日首針及預約人數急升，接種首針人數有7,700人，創自3月28日以來新高；預約打科興人數更破萬，達10,500人，自3月17日以來，首度破萬。

截至周五零時零分，過去24小時共有6宗送院個案，全部均接種BioNTech。其中4人已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院。38歲女打第二針BioNTech後氣促心悸及暈眩，送院後情況嚴重。

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雙程證人士周五起可預約打針

政府為催谷接種人數，費盡心思。疫苗接種計劃自2月26日開始以來，截至周五，政府已為 市民接種共約2,286,200劑疫苗，當中約1,319,700名市民已接種第一劑疫苗，包括約567,900名接種科興疫苗，約751,800名接種打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗；約966,400人已接種第二劑疫苗，包括約419,700人接種科興疫苗，約546,800名接種BioNTech疫苗，惟接種人數仍未如理想。

為繼續谷針，港府日前公佈，疫苗接種計劃將覆蓋持「雙程證」留港的內地居民、免遣返聲請人，以及獲聯合國難民事務高級專員署確認的難民。

當局指現時約有4萬多名持有雙程證的內地居民獲准以訪客身份逗留在香港，當中大部份是持「探親」簽注赴港探親，合資格人士可由周五起預約；加上信和與華置同日宣佈聯手推出「打疫苗送樓」，得獎者可以抽獎獲得觀塘凱滙一個價值1,080萬單位，令中國科興滅活疫苗單日首針及預約人數急升。

根據政府晚上公佈周五單日接種首針及預約科興人數，接種首針有7,700人，創自3月28日以來新高；預約打科興人數更破萬，達10,500人，自3月17日以來，首度破萬。

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打首針科興及BioNTech齊升

周五單日全日約35,800人打針，較前一日增加約9,800人，其中約13,700人打科興；約22,100人打BioNTech。

科興方面，單日約7,700人打第一劑，約6,000人打第二劑。至於BioNTech，約9,400人打第一劑，約12,700人打第二劑。單日打首針BioNTech人數亦較昨日增3,200人。

此外，約25,600人在網上預約打針，較前一日增加5,400人；其中約10,500人預約科興，較前一日增加約3,900人，另有約15,100人預約BioNTech，較前一日多1,500人。

38歲女打第二針BioNTech後氣促心悸及暈眩 情況嚴重

截至周五零時零分，過去24小時共有6宗送院個案，其中4人已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院，另有一人留院，情況嚴重。6宗送院個案均接種BioNTech，2宗打首針，4宗打第二針感不適。其中38歲女在界限街體育館接種第二劑BioNTech後，感氣促、心悸及暈眩，送廣華醫院，情況嚴重及留院。

另一名48歲女子於荃景圍體育館接種第二劑BioNTech後感暈眩，送仁濟醫院，情況穩定，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

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